Un puissant séisme frappe la Papouasie-Nouvelle-Guinée

CANBERRA, Australie — Un puissant séisme a frappé la Papouasie-Nouvelle-Guinée mardi soir, déclenchant une alerte au tsunami pour le pays et pour les îles Salomon à proximité.

Le US Geological Survey (USGS) a déclaré que le séisme avait atteint une magnitude de 7,5 et était situé à 45 km au nord-est de Kokopo. Sa profondeur était relativement faible, soit 10 kilomètres, a-t-on ajouté.

Les tremblements de terre peu profonds tendent à causer plus de dégâts à la surface de la Terre, mais l’USGS a estimé que les dommages et les blessures seraient mineurs en raison de la faible densité de population.

La Papouasie-Nouvelle-Guinée est située sur la moitié est de l’île de Nouvelle-Guinée, à l’est de l’Indonésie.

Elle se situe sur la «Ceinture de feu» du Pacifique, l’arc de failles sismiques autour de l’océan Pacifique, où se produisent la plupart des tremblements de terre et de l’activité volcanique.

Un séisme de magnitude 7,5 en février 2018 dans la région centrale de la nation avait tué au moins 125 personnes et contraint 35 000 autres à quitter leur domicile. Ce tremblement de terre avait touché des zones éloignées et non développées, et il avait fallu beaucoup de temps avant de connaître les évaluations de l’ampleur des dégâts et des blessures.