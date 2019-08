Un puissant séisme se fait sentir en Indonésie

JAKARTA, Indonésie — Un violent séisme s’est produit vendredi au large des côtes de l’île indonésienne de Java, faisant trembler des immeubles aussi loin que la capitale et incitant les autorités nationales à exhorter les habitants des zones côtières à s’éloigner par crainte de tsunami.

Le Service géologique des États-Unis a signalé que l’épicentre du séisme de magnitude 6,8 se trouvait à 151 kilomètres de la province de Banten, au large de la côte sud-ouest de l’île, à une profondeur de 42,8 km.

Le Centre d’alerte aux tsunamis du Pacifique n’a pas lancé d’alerte, de veille ou d’avis après le séisme. Les autorités indonésiennes ont toutefois publié une alerte au tsunami.

Dwikorita Karnawati, responsable de l’Agence de météorologie, de climatologie et de géophysique, a déclaré que l’alerte au tsunami locale resterait en place. Elle a appelé les personnes vivant dans les zones côtières à se déplacer plus haut, mais elle a également exhorté les gens à ne pas paniquer.

Les bâtiments de Jakarta ont tremblé pendant près d’une minute pendant le séisme, qui a eu lieu en soirée. Des images télévisées ont montré des ouvriers et des résidents en train de quitter des gratte-ciel.

Selon des reportages à la radio et à la télévision, la population aurait ressenti un violent tremblement de terre dans la province de Banten et dans la province de Lampung, dans la partie sud de l’île de Sumatra. Le séisme a semé la panique parmi les habitants de plusieurs villes et villages, mais aucun cas de blessure ou de dommage n’a été signalé.