Un Québécois accusé aux États-Unis pour du trafic de fentanyl sur le dark web

Un Québécois de Saint-Bruno est accusé par les autorités américaines d’importation de fentanyl aux États-Unis par l’entremise du dark web, ce côté méconnu d’Internet.

Ces accusations sont inscrites dans une opération de démantèlement d’un réseau de trafic d’opioïdes international qui a été annoncée cette semaine à Washington.

Arden McCann pourrait devoir répondre à quatre chefs d’accusation, dont deux pour avoir comploté en vue d’importer de la drogue aux États-Unis et pour avoir comploté en vue d’effectuer du blanchiment d’argent.

Les autorités affirment qu’au moins une personne serait décédée en Géorgie en décembre 2016 après avoir consommé du fentanyl importé aux États-Unis par M. McCann.

Arden McCann fait face à une demande d’extradition déposée par les autorités américaines. L’homme de 32 ans est détenu au Canada depuis février, après avoir été arrêté par la Gendarmerie Royale du Canada (GRC).

Le dark web est une partie de l’Internet hébergée sur un réseau de serveurs cryptés qu’il n’est pas possible d’accéder avec les moteurs de recherche traditionnels. Pour y entrer, un internaute doit utiliser des logiciels spécialisés qui lui permettent de masquer son identité, comme le navigateur Tor.

Mardi, un représentant du département de la Justice des États-Unis avait annoncé que 179 arrestations avaient eu lieu partout dans le monde en lien avec ce réseau de trafic d’opioïdes. Il avait ajouté que Arden McCann était l’un des suspects les plus importants pour la Drug Enforcement Administration (DEA).

Les autorités affirment que M. McCann pouvait importer par moment plus de 10 kg de fentanyl par mois et plus de 300 000 pilules contrefaites de Xanax par mois.