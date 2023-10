Un Québécois blessé par la police est accusé de menaces contre Trudeau et Legault

SHERBROOKE, Qc — Un Québécois, qui a été blessé par le tir d’un policier lors d’une enquête sur des menaces contre les premiers ministres François Legault et Justin Trudeau, est maintenant accusé d’avoir proféré des menaces de mort contre les deux politiciens.

Germain Lemay, 30 ans, fait face à un total de six nouvelles accusations, dont celle de menaces de mort contre des policiers et un agent de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST).

Il est également accusé d’avoir pointé une arme à feu sur un policier, ainsi que d’entreposage inapproprié d’armes à feu.

Le Bureau des enquêtes indépendantes (BEI) enquête sur le tir d’un policier, survenu le 27 septembre lors d’une opération à Scotstown, une municipalité située à environ 180 kilomètres à l’est de Montréal, en Estrie.

Le BEI affirme qu’un policier a tiré sur Germain Lemay parce que l’accusé aurait pointé une arme à feu depuis l’intérieur d’une maison vers les policiers.

La Couronne indique que Germain Lemay fait face à un total de sept accusations, ayant initialement été accusé de possession d’une arme dans un dessein dangereux.