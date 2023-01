Un radar pénétrant décèle des «zones d’intérêt» près d’un pensionnat en Saskatchewan

STAR BLANKET CREE NATION — La communauté crie de Star Blanket, en Saskatchewan, affirme qu’un radar pénétrant a découvert plus de 2000 «zones d’intérêt» sur le site de l’un des pensionnats pour Autochtones les plus anciens du pays.

Le chef de projet, Sheldon Poitras, précise que son équipe ne croit pas que toutes ces «zones d’intérêt» cachent des tombes non marquées. Il précise que son équipe étudie pour l’instant les différentes options, dont des tests ADN, pour déterminer ce qui se trouve exactement dans le sol.

Un fragment d’os de mâchoire qui a été identifié comme étant celui d’un enfant, datant d’il y a environ 125 ans, a toutefois été découvert. Or, selon M. Poitras, ce fragment est considéré comme la preuve matérielle de la présence d’une tombe anonyme sur ce site.

Les zones de recherche ont été sélectionnées d’après les témoignages d’anciens élèves du pensionnat et d’aînés de la communauté qui ont été témoins ou ont entendu des récits sur ce qui s’est passé au pensionnat de Qu’Appelle.

Ce pensionnat fédéral, l’une des trois premières «écoles industrielles» à ouvrir au Canada, a été administré de 1884 à 1973 par des communautés religieuses catholiques — les Missionnaires oblats de Marie-Immaculée et les Sœurs grises. L’établissement fédéral est resté ouvert ensuite pendant encore 25 ans, jusqu’à sa fermeture en 1998.

On estime que pendant plus d’un siècle, 150 000 enfants autochtones ont été forcés de fréquenter des pensionnats fédéraux, où on voulait «sortir l’Indien en eux». Des rapports d’enquête publique contiennent d’innombrables témoignages d’agressions physiques, sexuelles, psychologiques et spirituelles.

Le «Programme de soutien en santé pour la résolution des questions des pensionnats indiens» offre une ligne d’écoute téléphonique nationale pour aider les survivants des pensionnats et leurs proches qui souffrent de traumatismes soulevés par le rappel d’agressions passées. On peut joindre la ligne d’écoute au numéro 1-866-925-4419.