Un rapport confirme des stérilisations forcées de femmes autochtones au Québec

MONTRÉAL — Un rapport rendu public jeudi confirme 22 cas de stérilisation forcée de femmes inuites et des Premières Nations au Québec depuis 1980 et demande que cette pratique prenne fin.

L’étude indique que plusieurs participantes n’ont réalisé qu’elles avaient été stérilisées que des années après la procédure lorsqu’elles ont cherché un traitement pour des problèmes de fertilité.

La majorité des participantes n’ont pas signé de formulaire de consentement à la stérilisation, et celles qui l’ont fait ont déclaré que les informations qu’elles avaient reçues du personnel médical n’étaient pas claires quant à l’impact de la procédure sur leur capacité à avoir des enfants.

Le ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit, Ian Lafrenière, a qualifié les révélations «d’horribles et complètement inacceptables».

«J’en prends connaissance et je suis heureux de voir que le Collège des médecins avait déjà réagi (en rappelant) à leurs membres que ce n’était pas la façon de faire, a-t-il dit en mêlée de presse dans la communauté crie de Waswanipi. On ne peut pas demander à une femme qui est dans cette étape de prendre une décision aussi importante. C’est complètement inacceptable et on va le rappeler.»

Le chef de l’Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador, Ghislain Picard, a dénoncé dans un communiqué que la stérilisation imposée est un viol de l’intégrité physique et psychologique ainsi que du droit fondamental de ces femmes de porter des enfants à leur issue.

«Cette recherche a permis de révéler le haut degré de violence coloniale d’une réalité odieuse et méconnue, relevant du génocide, dans un contexte aussi intime que celui des soins en gynécologie et obstétrique envers nos mères et nos sœurs des Premières Nations et Inuit», a-t-il déclaré.

Au printemps 2021, la recherche sur le consentement libre et éclairé et les stérilisations imposées de femmes des Premières Nations et Inuit au Québec a été publiquement lancée.

Le rapport indique que l’exemple le plus récent de stérilisation imposée remonte à 2019 et conclut qu’il existe une «présence évidente» de racisme systémique au Québec.

L’étude demande au Collège des médecins du Québec de mettre fin immédiatement à la pratique et exige également des mesures de la part des gouvernements provincial et fédéral.

L’étude des chercheurs de l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT) est la première au Québec à documenter la stérilisation forcée des femmes inuites et des Premières Nations.

La Commission de la santé et des services sociaux des Premières Nations du Québec et du Labrador (CSSSPNQL) et l’UQAT ont uni leurs savoirs en s’associant à plusieurs représentants d’organisations des Premières Nations, Inuit et autres.

—

Cette dépêche a été rédigée avec l’aide financière des Bourses de Meta et de La Presse Canadienne pour les nouvelles.