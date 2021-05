Un rapport dit que les changements climatiques sont peu pris en compte dans la pêche

SAINT-JEAN, T.-N.-L. — Les changements climatiques sont rarement pris en compte dans la gestion des pêches au Canada atlantique et dans l’est de l’Arctique, selon un rapport publié mercredi par un groupe national de conservation marine.

L’auteur du rapport, Daniel Boyce, associé de recherche à l’Ocean Frontier Institute de l’Université Dalhousie, dit que cela doit changer.

«Nous voulons être en mesure de prévenir de nouveaux effondrements et de promouvoir le rétablissement d’espèces comme la morue, qui fait l’objet d’un moratoire depuis près de 30 ans», a déclaré M. Boyce dans une entrevue lundi, faisant référence à la morue du Nord au large de la côte sud-est de Terre-Neuve-et-Labrador. Cette espèce a été décimée à la fin des années 1980 et au début des années 1990, obligeant les autorités fédérales à imposer un moratoire sur la pêche en 1992. Celui-ci est toujours en vigueur aujourd’hui.

Pour sauver des espèces comme la morue, M. Boyce dit que «nous devons prendre en compte les changements climatiques». «Il n’y a pas de débat à ce sujet», fait-il valoir.

Le rapport de M. Boyce a été publié par Océans Nord, un organisme sans but lucratif axé sur la conservation marine au Canada atlantique, dans l’Arctique et au Groenland. Le scientifique explique que le réchauffement des océans, de plus en plus acides, entraîne la transmission de maladies parmi les poissons et les force à rechercher des températures plus fraîches plus profondément sous la surface de l’eau.

D’autres poissons remontent dans les eaux arctiques à la recherche de meilleures températures, selon le rapport, ce qui ajoute de la pression sur un écosystème fragile et peu préparé à l’invasion de nouvelles espèces.

Le réchauffement se produit «presque partout»

Selon le rapport publié par Océans Nord, le réchauffement se produit «presque partout», mais il s’accélère dans le golfe du Maine, dans le golfe du Saint-Laurent et le long de la plate-forme néo-écossaise, un tronçon de 700 kilomètres de bassins, de berges et de chenaux au large de la Nouvelle-Écosse.

«D’ici le milieu du siècle, l’eau sera trop chaude pour de nombreuses espèces dans les eaux du sud du Canada», indique le rapport, ajoutant qu’une bonne gestion pourrait contrecarrer ces effets.

Pour compiler son rapport, M. Boyce a analysé des centaines de documents de recherche du ministère fédéral des Pêches couvrant les deux dernières décennies et a constaté que les changements climatiques n’étaient mentionnés que dans 11 % des documents utilisés pour éclairer les décisions de gestion des pêches. Ce chiffre, a-t-il dit, était surprenant.

«Je m’attendais à ce qu’en tant que nation maritime, alors que les changements climatiques sont un phénomène si connu dans nos océans, il aurait pu y avoir une plus grande prise en compte des changements climatiques dans ces évaluations de la pêche», a déclaré M. Boyce.

Katie Schleit, conseillère principale en matière de pêches chez Océans Nord, a affirmé que son organisme souhaitait connaître la fréquence à laquelle les changements climatiques étaient évoqués, car, selon elle, l’on ne sait pas toujours comment ni pourquoi le ministère fédéral des Pêches prend ses décisions.

«Ce que nous avons constaté, c’est que même si le document de gestion contient des informations sur les changements climatiques parfois c’est quelque chose comme « les changements climatiques sont un problème » ou « nous nous attendons à un réchauffement des eaux »».

En fait, les scientifiques du ministère des Pêches effectuent des recherches sur le climat et ses effets : le rapport a révélé qu’environ 30 % des articles évalués par des pairs liés à la gestion des pêches rédigés ou corédigés par des scientifiques du ministère abordaient explicitement la question.

«Mais cela se rend rarement jusqu’aux documents de gestion», a déclaré Mme Schleit dans une entrevue lundi.

Le rapport cite également l’Étude sur la durabilité des pêches de 2016 du ministère des Pêches, qui montre que seulement 34 % des stocks de poissons du Canada atlantique et de l’est de l’Arctique sont considérés comme étant en bonne santé. Dans la région du golfe, ce chiffre tombe à 15 %.

«Un grand pourcentage de nos stocks est en déclin ou a chuté à des niveaux extrêmement bas», a déclaré Mme Schleit. «Cela les rend moins capables de résister à tout type de changement.»

Le rapport enjoint le ministère des Pêches à élaborer un processus clair pour que la science du climat soit intégrée dans les décisions de gestion et à publier ses décisions et son raisonnement.

Dans l’ensemble, la situation exposée dans le rapport souligne la nécessité pour le ministère des Pêches d’adopter une approche plus large de la gestion des espèces, qui prendrait en compte l’entièreté de l’écosystème dans lequel vivent les poissons, a déclaré M. Boyce.

«Il y a beaucoup place à l’amélioration pour la gestion des pêches au Canada», a-t-il déclaré. «Je pense qu’il y a une volonté de le faire au sein (du ministère des Pêches)… il y a beaucoup de gens intelligents et talentueux qui veulent faire cela; je pense qu’il s’agit simplement de faire en sorte que cela se produise.»