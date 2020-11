Un rapport indépendant fait état d’une culture «toxique» au sein de la GRC

OTTAWA — La culture au sein de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) est toxique et tolère des attitudes haineuses et homophobes, selon un rapport indépendant sur le harcèlement envers les femmes dans la police fédérale.

Le rapport dévoilé jeudi par l’ancien juge de la Cour suprême Michel Bastarache indique qu’il est plus que temps que le gouvernement fédéral prenne des mesures concrètes et radicales pour régler ces problèmes, qui ont causé des dommages incalculables.

Le document conclut que le changement ne peut venir de l’intérieur de la GRC: il doit être amené de l’extérieur.

M. Bastarache était l’évaluateur indépendant qui a supervisé l’indemnisation de 2304 femmes impliquées dans un règlement d’une action collective.

Le rapport relève que le harcèlement et les agressions sexuelles nuisent non seulement aux victimes et à leurs proches, mais portent également atteinte à la réputation de la GRC en tant qu’organisation policière.

Il formule 52 recommandations sur les obstacles systémiques, le recrutement, la formation, les ressources humaines et la dotation en personnel, les congés de maternité et parentaux, la flexibilité de l’emploi, les griefs et la discipline, la santé mentale, les promotions, le leadership, les équipes spécialisées et les abus lors des examens médicaux.