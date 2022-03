Un rapport recommande un nouvel appui du gouvernement fédéral pour les médias

OTTAWA — Le Forum des politiques publiques (FPP) estime que le gouvernement canadien doit intervenir avec «urgence» pour uniformiser les règles du jeu entre les médias d’information et les géants technologiques comme Meta et Google, dans un contexte de forte baisse des revenus dans l’industrie des médias.

Dans un nouveau rapport intitulé «Le miroir éclaté: 5 ans plus tard», l’organisation souligne la nécessité de soutenir le journalisme factuel d’intérêt public, qu’elle considère comme un élément essentiel de la démocratie.

Elle évoque les données de Médias d’info Canada sur la baisse des revenus publicitaires des journaux communautaires, alors que près de 300 journaux canadiens locaux ont fermé leurs portes ou ont fusionné avec d’autres publications au cours de la décennie de 2011 à 2020.

«Nous ne pouvons plus ignorer à quel point nos médias locaux et régionaux sont vulnérables à Google et Meta», a affirmé dans un communiqué la responsable des politiques du FPP, Katie Davey.

Le rapport recommande de mettre en œuvre le modèle utilisé en Australie, où le gouvernement a adopté des lois qui obligent les géants du numérique à aider à couvrir les coûts du journalisme.

D’autres recommandations incluent l’amélioration de l’Initiative de journalisme local (IJL), le programme canadien de 50 millions $ lancé par le gouvernement fédéral en 2019 pour aider les médias à embaucher des journalistes qui couvrent les communautés les moins desservies.

Ce rapport survient cinq ans après le rapport original «Le miroir éclaté» du Forum des politiques publiques, qui s’était penché sur les principaux enjeux auxquels fait face l’industrie du journalisme au Canada.

Ce rapport initial contenait 12 recommandations.

Au moins six de ces recommandations ont évolué d’une manière ou d’une autre, y compris la suggestion de créer un fonds pour soutenir le journalisme local, une idée semblable à une initiative de la BBC au Royaume-Uni, et l’imposition de la TPS/TVH aux services numériques étrangers.

Bien que les auteurs du rapport soient encouragés par une plus grande innovation dans les solutions politiques et optimistes quant à une nouvelle génération d’entrepreneurs de l’information, ils affirment que le soutien aux nouvelles et aux médias canadiens n’est finalement toujours pas là où il devrait être.

– – –

La Presse Canadienne a un contrat avec Médias d’info Canada pour assurer la supervision éditoriale et la distribution du contenu de l’IJL, mais elle n’assigne pas ou n’édite pas ces articles.