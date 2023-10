Un rapport révèle des faiblesses dans la gestion des incendies à Halifax

HALIFAX — Un rapport évaluant la réponse d’Halifax, en Nouvelle-Écosse, au feu de forêt qui a détruit 151 maisons révèle que l’absence de mesures d’atténuation des incendies et de bouches d’incendie sèches pourrait avoir exacerbé la crise.

Le rapport rédigé par le personnel de la municipalité régionale d’Halifax décrit les faiblesses de la réponse de la ville à l’incendie qui s’est déclaré dans le nord-ouest d’Halifax, et il doit être présenté au conseil municipal mardi.

Au plus fort de l’incendie, plus de 16 000 habitants d’Upper Tantallon et des environs ont été contraints d’évacuer leur domicile après le déclenchement d’un incendie le 28 mai.

Le rapport indique que les résidents ont été affectés par la rareté des voies d’évacuation et que beaucoup se sont retrouvés piégés derrière les lignes de feu ou pris dans la circulation en tentant de fuir.

Il souligne que le plan d’urgence de la municipalité n’a pas suivi le rythme de la croissance de la région et qu’il a été révisé pour la dernière fois en 2018, alors qu’il est censé être réévalué tous les trois ans.

Le rapport précise également qu’une rupture de communication entre la municipalité et la province a eu un effet préjudiciable sur la situation, et que les alertes d’urgence n’ont pas été diffusées rapidement.