Un rare cas de rougeole détecté dans un hôpital de Québec

QUÉBEC — Un cas de rougeole a été détecté dans l’un des hôpitaux de Québec, ont confirmé les autorités sanitaires.

Un adulte d’âge moyen a contracté le virus lors d’un séjour en Asie et s’est ensuite rendu à l’urgence de l’hôpital Hôtel-Dieu les 30 et 31 mai alors qu’il était contagieux, a indiqué la Direction de santé publique du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) de la Capitale-Nationale.

Les autorités tentent maintenant de retrouver toute personne qui aurait été en contact avec la personne infectée entre le 24 mai et le 1er juin.

Rien n’indique pour l’instant que la maladie se serait propagée, et le risque demeure bas étant donné que 95 pour cent de la population dans la région est vaccinée, selon la santé publique.

Le dernier cas de rougeole dans la région de Québec avait été signalé en 2015.

Selon l’Agence de la santé publique du Canada, 61 cas de rougeole ont été répertoriés entre le 1er janvier et le 25 mai au Québec, en Colombie-Britannique, dans les Territoires du Nord-Ouest, en Ontario, en Alberta et au Nouveau-Brunswick.