Un référendum australien pour la défense des Autochtones au Parlement échoue

CANBERRA, Australie — Les Australiens ont rejeté catégoriquement samedi une proposition référendaire visant à créer un comité de défense chargé de conseiller le Parlement sur les politiques qui affectent les peuples autochtones — la minorité ethnique la plus défavorisée du pays.

Le gouvernement a proposé ce premier changement constitutionnel depuis 1977 comme une avancée en matière de droits autochtones. Mais le vote a divisé les dirigeants autochtones ainsi que la communauté dans son ensemble.

Plus de 59 % des électeurs se sont opposés à ce que l’on appelle «La Voix» auprès du Parlement, avec près de la moitié des votes comptabilisés samedi. La défaite n’est pas officielle, mais n’est pas contestée.

Le premier ministre Anthony Albanese a imputé cet échec à la campagne menée contre cette mesure par ses opposants politiques. Aucun référendum n’a jamais réussi sans le soutien des principaux partis.

M. Albanese a promis, le jour de son élection l’année dernière, d’organiser le référendum et a accepté la responsabilité de la décision de son gouvernement d’aller de l’avant malgré les preuves selon lesquelles il était voué à l’échec.

«J’avais le devoir, en tant que politicien convaincu, de faire part de cela au peuple australien», a déclaré M. Albanese aux journalistes.

Le soutien bipartite est largement considéré comme essentiel au succès d’un référendum australien. Seuls huit des 45 référendums ont réussi au cours des 122 années d’histoire de la Constitution, et aucun sans le soutien des principaux partis politiques.

La défenseure de «La Voix», Tanya Hosch, qui a passé une décennie à développer le modèle, a déclaré qu’elle était dévastée par le résultat.

«Il va y avoir beaucoup de douleur, de souffrance et de consternation et nous allons devoir prendre un moment pour encaisser ce message et ce qu’il dit», a déclaré Mme Hosch.

Les défenseurs de «La Voix» avaient espéré qu’écouter les points de vue des Autochtones conduirait à une prestation plus efficace des services gouvernementaux et à de meilleurs résultats pour la vie des Autochtones.

Les opposants ont fait valoir que «La Voix» diviserait les Australiens selon des critères raciaux sans réduire les désavantages autochtones. Ils ont également déclaré que cela pourrait être un premier pas vers les revendications autochtones de rapatriement et d’indemnisation.

Représentant seulement 3,8 % de la population, les Australiens autochtones meurent en moyenne huit ans plus jeunes que l’ensemble de la population. Ils ont aussi un taux de suicide deux fois supérieur à la moyenne nationale et souffrent de maladies dans l’Outback, une région reculée de l’Australie, qui ont été éradiquées dans d’autres pays riches.