Un rein de porc survit depuis un mois dans un corps humain

NEW YORK — Un rein de porc greffé à un homme en état de mort cérébrale fonctionne normalement depuis plus d’un mois. Il s’agit d’une étape cruciale vers une opération que l’équipe chirurgicale new-yorkaise espère répéter sur des patients vivants.

Dans tout le pays, les scientifiques s’efforcent d’apprendre à utiliser des organes d’animaux pour sauver des vies humaines, et les corps donnés à la recherche constituent une remarquable répétition.

La dernière expérience annoncée mercredi par le centre NYU Langone Health marque la plus longue période pendant laquelle un rein de porc a fonctionné chez une personne, même décédée, et ce n’est pas fini. Les chercheurs vont suivre les performances du rein pendant un deuxième mois.

«Cet organe va-t-il vraiment fonctionner comme un organe humain? Jusqu’à présent, il semble que oui», a déclaré à l’Associated Press le docteur Robert Montgomery, qui dirige l’institut de transplantation de NYU Langone.

«Il semble même meilleur qu’un rein humain», a ajouté le docteur Montgomery le 14 juillet, alors qu’il remplaçait les reins d’un homme décédé par un seul rein provenant d’un porc génétiquement modifié ― et qu’il le voyait immédiatement commencer à produire de l’urine.

La possibilité que des reins de porc puissent un jour contribuer à pallier la grave pénurie d’organes transplantables a persuadé la famille de Maurice «Mo» Miller, 57 ans, du nord de l’État de New York, de faire don de son corps pour l’expérience.

«J’ai eu du mal à accepter cette décision», a avoué sa sœur, Mary Miller-Duffy, à l’Associated Press. Mais il aimait aider les autres et «je pense que c’est ce que mon frère aurait voulu. Je leur ai donc offert mon frère.»

«Il figurera dans les livres de médecine et vivra éternellement», a-t-elle ajouté.

C’est la dernière d’une série d’avancées qui renouvellent l’espoir de transplantations de l’animal à l’homme, ou xénotransplantation, après des décennies d’échecs dus à l’attaque des tissus étrangers par le système immunitaire des patients. Ce qui est différent cette fois-ci : les porcs sont génétiquement modifiés pour que leurs organes correspondent mieux au corps humain.

L’année dernière, des chirurgiens de l’Université du Maryland sont entrés dans l’histoire en transplantant un cœur de porc génétiquement modifié à un homme mourant qui n’avait plus d’autre choix. Il n’a survécu que deux mois avant que l’organe ne tombe en panne pour des raisons qui ne sont pas encore totalement élucidées, mais qui sont riches d’enseignements pour les tentatives futures.

Aujourd’hui, la puissante Food and Drug Administration des États-Unis étudie la possibilité d’autoriser des études restreintes, mais rigoureuses, sur les greffes de cœur ou de rein de porc chez des patients volontaires.

Il est essentiel de répondre aux questions restantes «dans un cadre où nous ne mettons pas la vie de quelqu’un en danger», a indiqué le docteur Montgomery, le chirurgien de NYU spécialisé dans les greffes de rein qui a également reçu sa propre greffe de cœur ― et qui est tout à fait conscient de la nécessité d’une nouvelle source d’organes.

Plus de 100 000 patients sont inscrits sur la liste nationale de transplantation et des milliers meurent chaque année dans l’attente.

Auparavant, l’Université de New York et une équipe de l’Université de l’Alabama à Birmingham avaient testé des greffes de reins de porc sur des receveurs décédés pendant seulement deux ou trois jours. Une équipe de l’Université de New York avait également transplanté des cœurs de porc dans des corps de donneurs pendant trois jours de tests intensifs.

Mais comment les organes de porc réagissent-ils à une attaque immunitaire plus courante chez l’homme, qui met environ un mois à se former? Seuls des tests plus longs pourront le dire.

L’opération elle-même n’est pas très différente des milliers d’autres qu’il a pratiquées, «mais quelque part dans votre esprit, il y a l’énormité de ce que vous faites (…) en reconnaissant que cela pourrait avoir un impact énorme sur l’avenir de la transplantation», a dit le docteur Montgomery.

L’opération a été soigneusement planifiée. Tôt ce matin-là, les docteurs Adam Griesemer et Jeffrey Stern ont parcouru des centaines de kilomètres pour se rendre dans un centre où la société Revivicor, basée en Virginie, héberge des porcs génétiquement modifiés ― et ont récupéré des reins dépourvus d’un gène qui déclencherait leur destruction immédiate par le système immunitaire humain.

Alors qu’ils rentraient à toute vitesse à l’Université de New York, le docteur Montgomery retirait les deux reins du corps du donneur, afin qu’il n’y ait aucun doute sur l’efficacité de la version porcine qui allait bientôt arriver. Un rein de porc a été transplanté, l’autre a été stocké pour être comparé à la fin de l’expérience.

«On est toujours nerveux», a avoué le docteur Griesemer. Le fait de voir le nouveau rein commencer à fonctionner aussi rapidement a suscité beaucoup d’émotions et de soulagement.

Le docteur Muhammad Mohiuddin, de l’Université du Maryland, précise qu’il n’est pas certain que les réactions d’un patient vivant à un organe de porc soient reproduites à l’identique par un corps décédé, mais que cette recherche permet d’informer le public sur la xénotransplantation afin que «les gens ne soient pas choqués» lorsqu’il s’agira d’essayer à nouveau sur des personnes vivantes.