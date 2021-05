Un réseau de pipelines de la côte Est subit une attaque au rançongiciel

WASHINGTON — Une entreprise gérant un important réseau de pipeline transportant du carburant vers la côte Est américaine a dit samedi avoir été victime d’une attaque d’un rançongiciel. Elle a dû interrompre toutes ses activités pour affronter cette menace.

Selon des experts, il est peu probable que cette cyberattaque affecte l’approvisionnement et les prix de l’essence, à moins d’un arrêt prolongé du réseau.

Colonial Pipeline n’a pas précisé la rançon que lui réclamaient des pirates non identifiés. Elle a indiqué que l’attaque de vendredi avait affecté certains de ses systèmes informatiques et que la société avait agi «de manière proactive» pour mettre certains systèmes en ligne, interrompant les activités de ses pipelines.

La société basée à Alpharetta, en Géorgie, transporte de l’essence, du diesel, du carburéacteur et du mazout domestique depuis des raffineries situées principalement sur la côte du Golfe par l’entremise d’un réseau de pipelines allant du Texas au New Jersey.

Cette attaque contre une entreprise qui affirme fournir environ 45% de l’essence consommé sur la côte Est américain, met de nouveau en évidence la vulnérabilité des infrastructures cruciales aux cyberattaques.

Elle représente un défi pour un gouvernement Biden qui doit encore s’occuper des piratages informatiques survenus il y a plusieurs mois contre des agences gouvernementales et d’autres entreprises. Les Américains ont imposé des sanctions contre la Russie qu’ils jugent responsable de ces attaques.

Colonial Pipeline a embauché une entreprise de cybersécurité pour enquêter sur la nature et la portée de l’attaque et avait également contacté les forces de l’ordre et les agences fédérales.

Selon l’analyste Andy Lipow, les répercussions de l’attaque sur les approvisionnements et les prix du carburant dépendront de la durée de l’arrêt des pipelines. Une panne d’un ou deux jours n’entraînera que des effets minimes, juge-t-il, mais une panne de cinq à ours pourrait provoquer des pénuries et des hausses de prix, notamment dans la région s’étendant du centre de l’Alabama jusqu’aux environs de la capitale nationale, Washington.

Un autre expert, Robert Lee, dit que les systèmes gérant l’exploitation des pipelines se sont de plus en plus connectés aux réseaux informatiques au cours de la dernière décennie.

Toutefois, M. Lee se veut rassurant en indiquant que les entreprises des secteurs de l’énergie et de l’électricité ont tendance à investir davantage dans la cybersécurité. Si l’arrêt de Colonial est principalement préventif dans la mesure où l’entreprise a détecté l’attaque assez tôt et s’y était bien préparé, les effets pourraient ne pas être trop importants.

Brian Bethune, un professeur d’économie appliquée au Boston College, pense que les effets sur les prix à la consommation devraient être de courte durée, pourvu que la fermeture ne dure pas plus d’une semaine ou deux. «Mais cela montre à quel point notre infrastructure est vulnérable à ce type de cyberattaques», déplore-t-il.

– Par Alan Suderman et Eric Tucker, The Associated Press