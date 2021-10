Un réseau islamiste suspecté de blanchiment d’argent est démantelé en Allemagne

BERLIN — Les autorités policières ont mené une vaste opération de perquisition dans trois États régionaux mercredi dans le but de démanteler un réseau suspecté de blanchiment d’argent destiné à la Turquie et à la Syrie.

Selon les policiers de Düsseldorf, l’opération a débuté au petit matin et a impliqué plus de 1000 agents en Rhénanie-du-Nord-Westphalie, en Basse-Saxe et à Brême.

Cette mission s’inscrit dans une grande enquête visant un imposant réseau dit «hawala», selon lequel des gens servent d’intermédiaires pour effectuer des transferts de fonds plutôt que de recourir aux services bancaires, ont expliqué les policiers. Ce genre de système serait courant dans les pays à majorité musulmane.

Selon ce que rapporte la télévision allemande WDR, le réseau dans la mire des policiers est suspecté d’avoir facilité le transfert de plus de 100 millions d’euros tirés des profits du trafic de drogue et d’autres activités criminelles. Ces fonds auraient été dirigés vers la Turquie et la Syrie.

Les autorités croient qu’une partie de l’argent a servi à financer des organisations terroristes islamistes.