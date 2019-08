Un réserviste apparemment lié à un groupe néonazi est relevé de ses fonctions

OTTAWA — L’armée canadienne a décidé de relever un réserviste du Manitoba de ses fonctions et d’accélérer le traitement de sa demande de quitter les forces armées à la suite d’allégations selon lesquelles il serait membre d’un groupe néonazi.

Le ministère de la Défense nationale a indiqué que le caporal-chef Patrik Mathews ne participera plus aux activités militaires et ne retournera plus au travail. Il quittera officiellement les Forces dans les prochaines semaines.

Dans une déclaration, le ministère affirme que les mesures ont été jugées nécessaires compte tenu de la gravité des allégations et des risques pour le moral et la cohésion de l’unité.

Patrik Mathews avait fait une demande pour quitter les Forces en avril. Il a été placé sous les projecteurs la semaine dernière après qu’un article du «Winnipeg Free Press» eut lié le sapeur de combat du 38e Groupe-Brigade du Canada, basé à Winnipeg, à un groupe néonazi appelé la Base.

Le chef d’état-major de la défense, le général Jonathan Vance, a déclaré plus tard que Patrik Mathews faisait l’objet d’une enquête militaire officielle depuis des semaines. La GRC mènerait également sa propre enquête.

Aucune arrestation ni accusation n’a été déposée et le ministère de la Défense a indiqué que l’enquête était en cours.