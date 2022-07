Un satellite de la NASA quitte son orbite autour de la Terre et va vers la Lune

WELLINGTON, Nouvelle-Zélande — Un satellite de la taille d’un four à micro-ondes s’est libéré avec succès de son orbite autour de la Terre lundi et se dirige vers la Lune, la dernière étape du plan de la NASA visant à faire atterrir à nouveau des astronautes sur la surface lunaire.

Ce fut déjà un voyage inhabituel pour le satellite Capstone. Il a été lancé il y a six jours depuis la péninsule de Mahia en Nouvelle-Zélande par la société Rocket Lab dans l’une de leurs petites fusées Electron. Il faudra encore quatre mois au satellite pour atteindre la Lune, car il navigue en utilisant un minimum d’énergie.

Le fondateur de Rocket Lab, Peter Beck, a déclaré à l’Associated Press qu’il était difficile de mettre des mots sur son enthousiasme.

«C’est un projet qui nous a pris deux ans, deux ans et demi et qui est incroyablement difficile à exécuter, a-t-il dit. Donc, voir tout cela se réunir ce soir et voir ce vaisseau spatial en route vers la Lune, c’est absolument épique.»

M. Beck estime que le coût relativement faible de la mission – la NASA l’a estimé à 32,7 millions de $ – marque le début d’une nouvelle ère pour l’exploration spatiale.

«Pour quelques dizaines de millions de dollars, il y a maintenant une fusée et un vaisseau spatial qui peuvent vous emmener sur la Lune, sur des astéroïdes, sur Vénus, sur Mars. C’est une capacité insensée qui n’a jamais existé auparavant», a souligné M. Beck.

Si le reste de la mission réussit, le satellite Capstone renverra des informations vitales pendant des mois en tant que premier engin de la sorte à emprunter une nouvelle orbite autour de la Lune, appelée orbite de halo, quasi rectiligne : en forme d’œuf allongé avec une extrémité de l’orbite passant près de la Lune et l’autre loin d’elle.

À terme, la NASA prévoit de placer une station spatiale appelée Gateway sur cette orbite, d’où les astronautes pourront descendre à la surface de la Lune dans le cadre de son programme Artemis.

M. Beck a déclaré que l’avantage de la nouvelle orbite est qu’elle minimise la consommation de carburant et permet au satellite – ou à une station spatiale – de rester en contact permanent avec la Terre.

La fusée Electron qui a été lancée le 28 juin depuis la Nouvelle-Zélande transportait un deuxième vaisseau spatial appelé Photon, qui s’est séparé après neuf minutes. Le satellite a été transporté pendant six jours dans le vaisseau spatial Photon, les moteurs de ce dernier tirant périodiquement pour élever son orbite de plus en plus loin de la Terre.

Lundi, une dernière poussée du moteur a permis à Photon de rompre avec l’attraction gravitationnelle de la Terre et d’envoyer le satellite sur sa route. Il est prévu que le satellite de 25 kilogrammes dépasse de loin la Lune avant de retomber dans la nouvelle orbite lunaire le 13 novembre. En cours de route, le satellite utilisera de petites quantités de carburant pour effectuer quelques corrections de trajectoire planifiées.

M. Beck a dit que Rocket Lab déciderait dans les prochains jours quoi faire de Photon, qui avait terminé ses tâches et avait encore un peu de carburant dans le réservoir.

«Il y a un certain nombre de missions vraiment existantes que nous pouvons réellement faire avec», a souligné M. Beck.

Pour la mission, la NASA s’est associée à deux sociétés commerciales: Rocket Lab, basée en Californie, et Advanced Space, basée au Colorado, qui possède et exploite le satellite Capstone.