Un séisme de magnitude 6,2 a fait au moins sept morts en Indonésie

PASAMAN, Indonésie — Un séisme de magnitude 6,2 a fait au moins sept morts et 85 blessés vendredi, sur l’île indonésienne de Sumatra.

La secousse a aussi semé la panique sur l’île et dans des pays voisins comme la Malaisie et Singapour.

Le tremblement de terre s’est produit à 66 kilomètres au nord-nord-ouest de Bukittinggi, une ville montagneuse de la province du Sumatra-Occidental, selon les autorités géologiques américaines. Il a frappé à environ 12 kilomètres de profondeur.

Au moins quatre personnes, dont deux enfants, ont été tués dans le district du Pasaman, et trois autres dans le district voisin du Pasaman-Occidental. Plus de 400 maisons et édifices ont été endommagés, selon les autorités locales.

Plus de 5000 personnes ont trouvé refuge dans des abris temporaires, surtout dans ces deux districts.

Les opérations de recherche et de sauvetage se poursuivent. Les responsables sont encore à prendre la pleine mesure des dommages.

L’agence locale de météorologie, de climatologie et de géophysique a assuré qu’il n’y avait pas de risque de tsunami, tout en mettant en garde contre d’éventuelles répliques.

Des images diffusées par la télévision locale montrent des gens paniqués courant dans les rues de Padang, la capitale de la province du Sumatra-Occidental, et l’évacuation des patients d’un hôpital du Pasaman-Occidental. Les images montraient aussi des ruisseaux rendus boueux par des glissements de terrain et une maison, une école et plusieurs maisons détruites.

L’Indonésie, un vaste archipel de 270 millions d’habitants, est souvent frappée par des tremblements de terre, des éruptions volcaniques et des tsunamis puisqu’elle chevauche la «ceinture de feu», une série de volcans et de failles sismiques dans le bassin du Pacifique.

Un séisme de magnitude 6,2 avait fait 105 morts et près de 6500 blessés dans la province du Sulawesi-Occidental en janvier 2021.

En 2004, un puissant séisme et un tsunami avaient fait près de 230 000 morts dans une dizaine de pays, mais principalement en Indonésie.