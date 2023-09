Un séisme de magnitude 6,8 secoue le Maroc et fait près de 300 morts

RABAT, Maroc — Un puissant tremblement de terre a frappé le Maroc vendredi soir, endommageant des bâtiments dans les grandes villes et envoyant des gens paniqués affluer dans les rues et ruelles de Rabat à Marrakech.

Le ministère marocain de l’Intérieur a déclaré qu’au moins 296 personnes étaient mortes dans les provinces proches du séisme. De plus, 153 blessés ont été envoyés vers les hôpitaux pour y être soignés. Le ministère a écrit que la plupart des dégâts se sont produits en dehors des villes et des villages.

Les Marocains ont publié des vidéos montrant des bâtiments réduits en ruines et en poussière, et des parties des célèbres murs rouges qui entourent la vieille ville de Marrakech, classée au patrimoine mondial de l’UNESCO, endommagées. Des touristes et d’autres ont publié des vidéos de personnes criant et évacuant les restaurants de la ville au son de la musique lancinante des clubs.

Plutôt que de retourner dans des bâtiments en béton, hommes, femmes et enfants sont restés dans les rues, inquiets des répliques et autres réverbérations qui pourraient faire basculer leurs maisons.

L’Institut d’études géologiques des États-Unis a déclaré que le séisme avait une magnitude préliminaire de 6,8 lorsqu’il s’est produit à 23 h 11, heure locale. Le Réseau national de surveillance et d’alerte sismique du Maroc l’a mesuré à 7 sur l’échelle de Richter.

Les variations dans les premières mesures sont courantes, même si l’une ou l’autre de ces valeurs serait la plus forte enregistrée au Maroc depuis 1960, lorsqu’un séisme de magnitude 5,8 a frappé près d’Agadir et causé des milliers de morts.

L’épicentre de la secousse de vendredi se trouvait dans les montagnes de l’Atlas, au sud de Marrakech et à l’ouest d’Oukaimeden, une station de ski marocaine populaire. C’était également près du Toubkal, le plus haut sommet d’Afrique du Nord.

L’Institut d’études géologiques des États-Unis a indiqué que l’épicentre du séisme se trouvait à 18 kilomètres 11 miles sous la surface de la Terre, tandis que l’agence sismique marocaine l’a estimé à 8 kilomètres de profondeur.

Le séisme a été ressenti jusqu’au Portugal et en Algérie, selon l’Institut portugais de la mer et de l’atmosphère et la Défense civile algérienne, qui supervise les interventions d’urgence.