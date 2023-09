Un séisme de magnitude 3,4 ressenti dimanche dans la région de Lanaudière

MONTRÉAL — La terre a tremblé dans la région de Lanaudière, sur la rive nord du Grand Montréal, dimanche.

Selon Séismes Canada, le tremblement de terre a eu lieu entre 19h59 et 20h04, heure locale. Son épicentre a été localisé à environ trois kilomètres à l’est de Repentigny, à 25 kilomètres au nord-est de Montréal et à 10 kilomètres sous la surface de la terre.

L’amplitude estimée était d’abord de 4,1 sur l’échelle de Richter, mais a été revue à la baisse, pour atteindre 3,4 quelques instants après la secousse.

«Le séisme a été bien ressenti, surtout sur toute l’île de Montréal, jusqu’à Repentigny, Mascouche, Blainville, Laval, et aussi au Sud, à Longueuil», indique en entrevue Claire Perry, sismologue pour Ressources Naturelles Canada.

Plusieurs résidents de Lanaudière ont indiqué sur les réseaux sociaux avoir ressenti la secousse.

Près de 300 personnes, dont certaines se trouvant à Sorel-Tracy, Saint-Hyacinthe et Saint-Constant, ont pour leur part signalé le tremblement de terres à Séismes Canada.

Aucun dommage n’a été rapporté et «aucun ne serait prévu», indique `l’agence fédérale.

Un tel séisme comme celui ressenti dimanche soir ne fait généralement pas de dégâts, précise Mme Perry.

«D’habitude, on ne constate pas de dommages pour des séismes dont la magnitude est inférieure à 5, précise la spécialiste. Et les dommages se concentrent plus près de l’épicentre.»

Sur son site Internet, la Ville de Montréal indique que la métropole se situe dans l’une des trois zones les plus à risque de tremblement de terre. «La zone sismique de l’ouest du Québec comprend la vallée de l’Outaouais depuis Montréal jusqu’au Témiscamingue, ainsi que les régions des Laurentides et de l’est de l’Ontario», indique-t-on.

«Le tremblement de terre de ce soir se situe dans une région sismique active, explique Mme Perry. Montréal se trouve dans la zone sismique de l’Ouest du Québec, où on voit pas mal de tremblements de terre chaque année. Tous les ans, on en voit un ou deux de magnitude 3 ou 4, ce n’est pas du tout anormal.»