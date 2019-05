Un sénateur allié de Trump défend les Canadiens emprisonnés en Chine

OTTAWA — Un puissant sénateur des États-Unis et allié de Donald Trump déplore que la Chine détienne des Canadiens dans des conditions misérables et prévient que les élus américains ne cesseront pas de soulever cette question jusqu’à ce qu’ils soient libérés.

Cet appui sans réserve des Américains survient alors que la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine a atteint un nouveau sommet, vendredi, avec l’administration Trump qui a imposé des tarifs douaniers de 200 milliards $ sur les importations chinoises.

Plus tôt cette semaine, le sénateur de l’Idaho, Jim Risch, a présenté une motion au Sénat américain en soutien au Canada, qui a arrêté la dirigeante de Huawei Meng Wanzhou en décembre à la demande des États-Unis. La motion a reçu un rare soutien unanime des sénateurs.

Le président du Comité des affaires étrangères du Sénat a dit à La Presse canadienne que les Canadiens Michael Kovrig et Michael Spavor étaient moins bien traités que Mme Meng, qui est libérée sous caution à Vancouver.

MM. Kovrig et Spavor ont été arrêtés en Chine neuf jours après l’arrestation de Mme Meng, sous prétexte qu’ils auraient violé la sécurité nationale du pays.

Jim Risch a été contrarié par les propos du porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, qui a demandé au Canada de libérer Mme Meng pour qu’elle revienne «saine et sauve» dans son pays.

«Mme Meng vit chez elle et a un accès complet à un système judiciaire fonctionnel qui traite son dossier. Les citoyens canadiens sont détenus dans des conditions rigoureuses, sans accès à des avocats ou à des représentants consulaires», a-t-il indiqué dans une réponse écrite à des questions.

«Le Canada a donné accès à Mme Meng à un avocat de son choix et à d’autres droits que tout le monde devrait avoir, selon nous (…) Ce sont ces droits que le gouvernement chinois refuse à ses propres citoyens», a-t-il ajouté.

La ministre des Affaires étrangères Chrystia Freeland a rencontré le comité de M. Risch en privé plus tôt cet hiver pour solliciter l’appui des alliés du Canada dans son litige avec la Chine.

«La ministre Freeland, a abordé la question avec moi et j’estimais qu’il était important de mener une initiative pour montrer le soutien du Sénat aux démarches du Canada en réponse à la demande des États-Unis», a-t-il écrit.

«Je crois qu’il est important de soutenir nos alliés et amis, et le Canada est l’un de nos plus forts.»

Les commentaires de M. Risch ont coïncidé avec l’appel téléphonique de jeudi entre le premier ministre Justin Trudeau et le président Trump, dans lequel ils ont discuté des efforts en cours pour obtenir la libération de MM. Kovrig et Spavor.