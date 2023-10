Un sénateur américain accusé d’avoir agi comme agent du gouvernement égyptien

NEW YORK — Le sénateur américain Bob Menendez du New Jersey a été accusé jeudi d’avoir conspiré en vue d’agir en tant qu’agent du gouvernement égyptien, une accusation remarquable contre un démocrate qui a joué un rôle puissant dans la politique américaine.

L’acte d’accusation, déposé devant le tribunal fédéral de Manhattan, accuse M. Menendez d’avoir violé la loi sur l’enregistrement des agents étrangers, qui oblige les personnes à s’enregistrer auprès du gouvernement américain si elles agissent en tant qu’«agent d’un mandant étranger». En tant que membre du Congrès, M. Menendez n’avait pas le droit d’être un agent d’un gouvernement étranger.

Cette nouvelle accusation survient quelques semaines seulement après que M. Menendez et son épouse ont été accusés d’avoir accepté des pots-de-vin en espèces, des lingots d’or et une voiture de luxe de la part de trois hommes d’affaires du New Jersey qui voulaient l’aide et l’influence du sénateur sur les affaires étrangères.

Complot

Le nouvel acte d’accusation indique que le complot s’est déroulé de janvier 2018 à juin 2022, lorsque M. Menendez aurait «promis d’agir et aurait agi au nom de l’Égypte, y compris au nom de responsables de l’armée et des services de renseignement égyptiens». L’acte allègue qu’il avait conspiré pour ce faire avec sa femme, Nadine, et un associé et coaccusé, Wael Hana.

Selon l’acte d’accusation, M. Hana et Nadine Menendez ont également communiqué à M. Menendez des demandes et des directives de responsables égyptiens.

Les messages laissés jeudi au personnel du Sénat et aux avocats de M. Menendez n’ont pas reçu de réponse immédiate.

L’acte d’accusation allègue en outre qu’en mai 2019, M. Menendez, son épouse et M. Hana ont rencontré un responsable des renseignements égyptiens dans le bureau du Sénat de M. Menendez à Washington. Au cours de la réunion, ils ont discuté d’un citoyen américain qui a été grièvement blessé lors d’une frappe aérienne menée en 2015 par l’armée égyptienne à l’aide d’un hélicoptère Apache de fabrication américaine, selon l’acte d’accusation.

Peu après la réunion à Washington, le responsable égyptien a envoyé un texto à M. Hana pour lui dire que si M. Menendez aidait à résoudre le problème, «il s’assiéra très confortablement». M. Hana a répondu : « Considérez que c’est fait », indique l’acte d’accusation.

Accusation «absurde» et «fausse»

Dans un courriel, l’avocat de M. Hana, Lawrence Lustberg, a déclaré que « la nouvelle allégation selon laquelle Wael Hana faisait partie d’un complot concocté pendant un dîner pour enrôler le sénateur Menendez comme agent du gouvernement égyptien est aussi absurde que fausse ».

« Comme pour les autres accusations portées dans cet acte d’accusation, M. Hana se défendra vigoureusement contre cette nouvelle allégation sans fondement », a-t-il écrit.

M. Menendez et son épouse ont plaidé non coupables des accusations portées contre eux le mois dernier. M. Hana a plaidé non coupable le mois dernier pour des accusations, notamment de complot en vue de verser des pots-de-vin.

Comme dans l’acte d’accusation précédent, le sénateur est accusé d’avoir tenté de s’ingérer dans deux affaires pénales, poussant les procureurs soit à abandonner l’enquête, soit à accorder la clémence aux amis de ses associés. En échange, les procureurs ont déclaré qu’un homme d’affaires, José Uribe, avait acheté à Nadine Menendez une voiture de luxe d’une valeur de 60 000 $. M. Uribe a plaidé non coupable.

Dans les anciens et les nouveaux actes d’accusation, le procureur a déclaré que M. Menendez, après avoir rencontré un responsable égyptien, avait fait pression sur Mike Pompeo, alors secrétaire d’État, pour qu’il accroisse l’engagement américain dans les négociations bloquées entre l’Égypte, l’Éthiopie et le Soudan pour construire un barrage sur le Nil, une question clé de politique étrangère pour l’Égypte.

Les actes d’accusation indiquent que, quand M. Menendez était président de la commission sénatoriale des relations étrangères, il avait pris plusieurs mesures pour aider secrètement les responsables égyptiens. Cela comprenait l’écriture fantôme d’une lettre à d’autres sénateurs les encourageant à lever le gel de 300 millions de dollars d’aide à l’Égypte.

Il a également été accusé d’avoir transmis des informations sur les employés de l’ambassade américaine en Égypte et d’avoir transmis des informations non publiques aux responsables égyptiens sur l’aide militaire.