Un sénateur démocrate s’oppose à la réforme électorale proposée par son parti

WASHINGTON — Un sénateur démocrate a annoncé dimanche qu’il n’appuiera pas la plus importante réforme électorale depuis au moins une génération. Cela signifie que la loi proposée n’a aucune chance d’être adoptée.

Dans un article d’opinion écrit pour le Charleston Gazette-Mail, Joe Manchin, écrit que la réforme électorale à l’état actuelle «garantit pratiquement que les divisions partisanes continueront de se creuser».

Le projet de loi était considéré par son parti et la Maison-Blanche comme étant crucial pour protéger l’accès au vote.

Selon M. Manchin, l’incapacité à réunir les deux partis sur le projet de loi «risque de diviser et de détruite davantage la république que nous avons juré de protéger et de défendre en tant qu’élus».

Ce projet visait à restreindre le découpage partisan de la carte électorale des districts, éliminer les obstacles au droit de vote et apporter plus de transparence à un système de financement obscur. Parmi les articles, un obligeait les États à permettre le vote par anticipation pendant 15 jours et à autoriser le vote par correspondance.

Les démocrates font valoir qu’il leur fallait réagir à la vague de lois adoptées par nombres d’États républicains visant à restreindre le droit de vote aux États-Unis. Beaucoup d’entre elles sont inspirées par les fausses allégations de fraude de l’ancien président Donald Trump.

Le chef de la majorité démocrate au Sénat, Chuck Schumer, s’est engagé à soumettre le projet de loi au vote au cours de la semaine du 21 juin. Toutefois, sans le soutien de Joe Manchin, le projet de loi n’a aucune chance d’être adopté puisque les 50 républicains font front commun contre lui.

En entrevue pour la télévision américaine, M. Manchin a notamment expliqué que le projet de loi était trop large, selon lui.

«Ce n’est pas un bon projet de loi pour rassembler et unir notre pays. Je ne le soutiens pas cela parce que cela nous diviserait davantage», a-t-il déclaré Manchin.

Il a souligné la nécessité d’un appui bipartite sur toute réforme électorale.

«Et si les républicains pensent qu’ils vont gagner en empêchant les gens de voter, ils vont perdre. Je vous assure qu’ils perdront », a-t-il ajouté.

Manchin veut que les législateurs concentrent plutôt leur énergie sur la revitalisation de la loi historique sur le droit de vote, qui a été affaiblie par une décision de la Cour suprême en 2013. La sénatrice républicaine Lisa Murkowski d’Alaska s’est jointe à lui pour appeler à cette approche.

En mars, les démocrates de la Chambre des représentants avaient adopté le projet de loi par un vote suivant de près la ligne des partis, 220 contre 210.

Cette mesure est une priorité pour les démocrates depuis qu’ils ont remporté la majorité des sièges en 2018. Mais elle a pris une urgence accrue à la suite des mensonges de Donald Trump concernant les élections de 2020, qui ont provoqué l’émeute du 6 janvier au Capitole.