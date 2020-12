Un sénateur dénonce l’usage d’un sédatif responsable d’exécutions «bâclées» aux É-U

OTTAWA — Un sénateur conservateur se demande pourquoi un sédatif pointé du doigt pour des exécutions bâclées aux États-Unis est encore utilisé au Canada au cours des procédures d’aide médicale à mourir.

Le sénateur Michael MacDonald soutient que le sédatif «midazolam» a été au coeur d’un certain nombre d’affaires judiciaires aux États-Unis concernant des exécutions qui auraient été bâclées en raison de réactions indésirables au médicament.

Il se demande s’il y a eu des problèmes similaires avec l’aide à mourir au Canada dont personne n’aurait entendu parler.

Mais la docteure Stefanie Green, présidente de l’Association canadienne des évaluateurs et prestataires de l’aide médicale à mourir, affirme qu’il n’y a eu aucun problème avec le médicament lors de ces procédures.

Elle précise que dans le but de réconforter les proches, le sédatif midazolam est utilisé pour endormir d’une manière lente et douce le patient, avant de lui administrer des substances plus puissantes pour provoquer l’inconscience, puis la mort.

La docteure Green trouve «enrageant» d’établir un «lien horrible» entre l’aide médicale à mourir et les exécutions aux États-Unis. Elle y voit une tactique délibérée pour renforcer l’opposition à l’aide médicale à mourir au Canada.

Le Sénat étudie actuellement le projet de loi du gouvernement libéral qui étendrait la procédure aux personnes souffrantes dont la mort n’est pas «raisonnablement prévisible». Plusieurs conservateurs s’opposent à cet élargissement.