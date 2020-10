Un sénateur veut examiner la réponse du gouvernement à la crise de la COVID-19

OTTAWA — Le représentant du gouvernement au Sénat propose à la chambre haute de procéder à un examen complet de la gestion par le gouvernement de la pandémie de COVID-19.

Dans une lettre aux dirigeants des différents groupes du Sénat, le sénateur Marc Gold soutient que les dernières semaines ont démontré la nécessité d’avoir un forum «moins partisan et plus impartial» pour superviser la réponse du gouvernement Trudeau à la crise sanitaire.

La lettre de M. Gold fait suite à une lutte partisane à la Chambre des communes au sujet d’une motion autorisant le Comité de la santé à lancer une enquête approfondie sur la réponse du gouvernement à la COVID-19.

Cette motion, adoptée par les partis de l’opposition, ordonne au gouvernement de remettre de grandes quantités de documents sur une série de questions liées à la pandémie, notamment concernant l’acquisition d’équipements de protection individuelle et de vaccins potentiels.

Le gouvernement libéral a averti que la motion contraindrait les fonctionnaires et risquerait d’effrayer les fournisseurs d’équipement et de vaccins dont le pays a désespérément besoin, qui pourraient craindre la divulgation publique d’informations confidentielles et sensibles.

Les sénateurs ont par ailleurs voté mardi pour commencer à tenir des séances hybrides à partir de la semaine prochaine. La plupart des sénateurs ont fait connaître leur intention d’y participer virtuellement.