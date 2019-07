Un septuagénaire meurt dans un incendie à Berthier-sur-Mer

BERTHIER-SUR-MER, Qc — Un septuagénaire a été retrouvé mort dans une résidence incendiée à Berthier-sur-Mer, dans la région de Chaudière-Appalaches.

Les policiers de la Sûreté du Québec (SQ) de la MRC de Montmagny ont été appelés vers 5h15 mardi matin relativement à un incendie résidentiel sur le boulevard Blais Est.

Les pompiers étaient déjà en intervention sur la résidence à l’arrivée des policiers et le corps d’un homme a été retrouvé inanimé à l’intérieur. Le constat de décès a été effectué sur place.

Selon la porte-parole de la SQ, Ann Mathieu, il ne semble pas y avoir d’autres personnes portées manquantes actuellement.

Des spécialistes en enquête incendie de la SQ ont été mandatés pour faire l’expertise de la scène et déterminer la cause et l’origine de l’incendie afin de voir si des éléments criminels pourraient être impliqués dans l’incident.