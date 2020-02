Un soldat ouvre le feu dans un centre commercial en Thaïlande: 20 morts

BANGKOK — Un populaire centre commercial décoré de sculptures de Lego colorées, d’un carrousel et de reproductions d’endroits célèbres de partout dans le monde est devenu le théâtre d’un carnage faisant au moins 20 morts et une trentaine de blessés samedi après-midi en Thaïlande.

Selon les autorités locales, un soldat a ouvert le feu armé d’un fusil d’assaut sur la foule bondée de clients du Terminal 21 Korat dans la ville de Nakhon Ratchasima.

Le porte-parole du ministère de la Défense, le lieutenant-général Kongcheep Tantrawanich, a déclaré que le tireur a été identifié comme étant le sergent Jakrapanth Thomma. D’après les autorités, le tueur était en colère en raison d’un conflit lié à une affaire de titre de propriété.

Peu avant minuit, heure locale, les forces de l’ordre ont indiqué avoir réussi à sécuriser le bâtiment. Les policiers sont toutefois toujours à la recherche du suspect.

Il s’agit d’une deuxième tuerie de masse à survenir en Thaïlande en un mois.

Des policiers parlant sous couvert de l’anonymat parce qu’ils n’étaient pas autorisés à commenter l’affaire ont relaté que le suspect aurait volé une arme à sa base militaire avant de prendre le volant en direction du centre commercial. Il aurait tiré sur des civils en chemin vers le lieu de la tuerie.

Selon des images de caméras de surveillance diffusées par une station de télévision thaïlandaise, le suspect semblait être armé d’un fusil d’assaut. Il aurait débuté son entreprise meurtrière vers 15 h 30, heure locale.

Sur les images, on peut voir des gens à l’extérieur du centre commercial se sauver pour se mettre à l’abri des balles.

Le ministre de la Santé publique, Anutin Charnvirakul, a rapporté qu’un médecin avait notamment été abattu alors qu’il tentait de porter secours à une personne blessée.

Une équipe de secours avait réussi à évacuer plus de 100 personnes du centre commercial, où elles avaient été piégées pendant des heures.

Un policier contacté par téléphone dans la ville de Nakhon Ratchasima a déclaré que le soldat avait d’abord abattu un autre soldat et une femme et ensuite blessé une troisième personne, apparemment à cause d’un différend foncier.

L’homme soupçonné d’être le tireur a mis à jour sa page Facebook pendant la tuerie avec des déclarations comme «Personne ne peut échapper à la mort» et «Dois-je abandonner?» Dans une publication ultérieure, il a écrit: «Je me suis déjà arrêté.»

Sa photo de profil le montre portant un masque, vêtu de vêtements de style militaire et armé d’un pistolet. L’image d’arrière-plan représente une arme de poing et des balles.

Sur une photo diffusée sur les réseaux sociaux qui semblait provenir de sa page Facebook, le suspect peut être vu portant un casque militaire tandis qu’une boule de feu et de la fumée noire sont derrière lui. La page Facebook a été rendue inaccessible après le début des tirs.

Nakhon Ratchasima est une ville de plus de 140 000 habitants, située à environ 250 kilomètres au nord-est de la capitale thaïlandaise, Bangkok. C’est une ville importante pour la région nord-est de la Thaïlande, relativement pauvre et rurale.

Le centre commercial Terminal 21 Korat fait partie d’une petite chaîne de centres commerciaux thaïlandais dirigée par LH Mall & Hotel, un promoteur immobilier établi à Bangkok.

Le complexe d’acier et de verre compte sept étages et imite l’architecture d’un aéroport avec une fausse tour de contrôle et des portes d’embarquement. On y trouve également une imposante maquette de jet commercial à l’intérieur. Chaque étage est décoré à l’image d’un pays différent avec des répliques de la tour Eiffel, du Big Ben et du pont Golden Gate.

De nombreux centres commerciaux en Thaïlande ont des détecteurs de métaux et des caméras de sécurité aux entrées. Ils sont surveillés par des agents de sécurité en uniforme, mais non armés. Les contrôles sur ceux qui entrent sont souvent au mieux superficiels.