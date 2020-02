Un soldat ouvre le feu dans un centre commercial en Thaïlande: 21 morts

BANGKOK — Un soldat qui a tué au moins 21 personnes et blessé 42 autres a été abattu dimanche dans un centre commercial du nord-est de la Thaïlande, 16 heures après le début de son carnage qui a commencé sur une base militaire.

Les autorités ont indiqué que le soldat, qui était en colère à la suite d’un conflit financier, avait d’abord tué deux personnes, puis avait fait une virée beaucoup plus sanglante samedi, tirant alors qu’il se rendait au centre commercial que les clients ont fui dans un climat de terreur.

Le porte-parole du ministère de la Défense, le lieutenant-général Kongcheep Tantrawanich, a déclaré que le sergent Jakrapanth Thomma était à l’origine de la tuerie de Nakhon Ratchasima, une ville relativement pauvre et rurale située dans le nord-est du pays.

L’essentiel du carnage s’est déroulé au Terminal 21 Korat, un populaire centre commercial décoré de sculptures de Lego colorées, d’un carrousel et de reproductions d’endroits célèbres de partout dans le monde.

Une vidéo tournée à l’extérieur du centre commercial montrait des gens se sauvant pour se mettre à l’abri des balles alors que des coups de feu retentissaient en milieu d’après-midi samedi. Plusieurs personnes ont été tuées à l’extérieur du centre commercial, certains dans des voitures, d’autres en marchant.

Nattaya Nganiem et sa famille venaient de finir de manger et quittaient en voiture lorsqu’elle a entendu des coups de feu.

«J’ai d’abord vu une femme sortir du centre commercial de façon hystérique, a raconté Mme Nattaya, qui a filmé la vidéo de la scène sur son téléphone. Puis un motocycliste devant elle a simplement couru et a laissé sa moto là-bas.»

Des centaines de personnes ont été évacuées du centre commercial en petits lots par les policiers tandis que ces derniers cherchaient le tireur.

«Nous avons eu peur et avons couru pour nous cacher dans les toilettes, a déclaré Sumana Jeerawattanasuk, une des personnes secourues par les policiers. Elle a ajouté que sept ou huit personnes se sont cachées au même endroit qu’elle.»

«Je suis tellement contente. J’avais tellement peur d’être blessée», a-t-elle dit.

Peu avant minuit, la police a annoncé qu’elle avait sécurisé une partie du centre commercial, mais qu’elle cherchait toujours le tireur. Environ 16 heures plus tard, les responsables ont tenu une conférence de presse à l’extérieur du centre commercial pour annoncer que le tireur avait été abattu.

Les autorités n’ont communiqué aucun détail.

Le porte-parole du ministère de la Défense, Kongcheep, a indiqué aux médias thaïlandais que la première personne tuée était le commandant du 22e bataillon de munitions, dans lequel le suspect avait également servi. Il a précisé que le tireur avait fait feu sur d’autres personnes à sa base militaire et avait pris des fusils et des munitions avant de s’enfuir dans un véhicule de l’armée.

Des policiers, qui ont demandé à ne pas être identifiés, car ils n’étaient pas autorisés à divulguer des informations, ont déclaré que l’homme avait tiré des coups de feu alors qu’il se rendait au centre commercial. La télévision thaïlandaise Rath a diffusé des images d’une caméra de sécurité d’un centre commercial montrant un homme avec ce qui semblait être un fusil d’assaut.

L’homme soupçonné d’être le tireur a mis à jour sa page Facebook pendant la tuerie avec des déclarations comme «Personne ne peut échapper à la mort» et «Dois-je abandonner?» Dans une publication ultérieure, il a écrit: «Je me suis déjà arrêté.»

Sa photo de profil le montre portant un masque, vêtu de vêtements de style militaire et armé d’un pistolet. L’image d’arrière-plan représente une arme de poing et des balles.

Sur une photo diffusée sur les réseaux sociaux qui semblait provenir de sa page Facebook, le suspect peut être vu portant un casque militaire tandis qu’une boule de feu et de la fumée noire sont derrière lui. La page Facebook a été rendue inaccessible après le début des tirs.

Nakhon Ratchasima est une ville de plus de 140 000 habitants, située à environ 250 kilomètres au nord-est de la capitale thaïlandaise, Bangkok. C’est une ville importante pour la région nord-est de la Thaïlande, relativement pauvre et rurale.

Le centre commercial Terminal 21 Korat fait partie d’une petite chaîne de centres commerciaux thaïlandais dirigée par LH Mall & Hotel, un promoteur immobilier établi à Bangkok.

Le complexe d’acier et de verre compte sept étages et imite l’architecture d’un aéroport avec une fausse tour de contrôle et des portes d’embarquement. On y trouve également une imposante maquette de jet commercial à l’intérieur. Chaque étage est décoré à l’image d’un pays différent avec des répliques de la tour Eiffel, du Big Ben et du pont Golden Gate.

De nombreux centres commerciaux en Thaïlande ont des détecteurs de métaux et des caméras de sécurité aux entrées. Ils sont surveillés par des agents de sécurité en uniforme, mais non armés. Les contrôles sur ceux qui entrent sont souvent au mieux superficiels.