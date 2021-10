Un sommet créé pour éviter une «nouvelle Guerre froide» scientifique

GENÈVE, Suisse — Le ministre des Affaires étrangères de la Suisse reconnaît que des inquiétudes au sujet de l’émergence d’une «nouvelle Guerre froide» dans les sciences et technologies ont joué un rôle majeur dans la création d’un groupe de réflexion tourné vers le futur afin que le monde entier bénéficie des prochaines avancées et non pas qu’une poignée d’États riches.

C’est le message qu’a lancé le ministre Ignazio Cassis dans une vidéo diffusée en ouverture du premier sommet de Genève sur l’anticipation scientifique et diplomatique (Geneva Science and Diplomacy Anticipator) qui utilise l’acronyme GESDA. Le sommet qui se tenait jeudi et vendredi est soutenu par le gouvernement suisse et cherche à ériger des ponts entre la recherche scientifique et les politiques développées par les gouvernements.

«Il y a une impression grandissante qu’une nouvelle Guerre froide est sur le point d’être déclenchée dans les domaines de la science et des technologies ainsi que du pouvoir qu’elles confèrent aux États qui les maîtrisent», a mentionné M. Cassis.

Le GESDA, qui rassemble des centaines de scientifiques et d’acteurs politiques de partout dans le monde, veut agir comme un «courtier honnête» qui partage les bienfaits de la science avec tous les pays, riches ou pauvres.

«Ce que l’on tente d’accomplir avec le GESDA est nouveau et donc complexe. Relier l’anticipation, qui regarde loin dans le futur, avec l’action, qui est immédiate, constitue un défi majeur en soi», concède le ministre.

Créé en 2019, le groupe de réflexion a paru prémonitoire avec l’éclosion de la pandémie de COVID-19 qui a pris de nombreux gouvernements par surprise; qui a entraîné des réactions hésitantes des acteurs politiques comme l’Organisation mondiale de la santé; et qui a mis en lumière les inégalités grandissantes entre États riches et pauvres notamment sur l’accès aux vaccins.

Des projets de prévention et de surveillance contre les prochaines pandémies sont apparus un peu partout depuis la crise de la COVID-19 et l’administration du président américain Joe Biden a démontré de l’intérêt envers la démarche du GESDA.

Alondra Nelson, directrice adjointe pour les sciences et la société au bureau du développement des politiques scientifiques et technologiques à la Maison-Blanche, croit que les gouvernements se doivent d’être audacieux en innovation et dans le développement de partenariats.

«Je crois que l’anticipation est une voie fantastique pour y arriver, a-t-elle commenté en visioconférence depuis Washington jeudi. L’anticipation est évidemment pleine d’enthousiasme, mais demeure en même temps inconfortable.»

Pour le Dr Jeremy Farrar, qui dirige l’organisme caritatif Wellcome Trust et qui est un expert en développement de politiques internationales en santé, des actions doivent être prises rapidement. Il a déclaré aux journalistes, jeudi, que si la science fait d’impressionnants progrès, ces avancées seront réservées à une élite plutôt que de bénéficier à tous.

Parmi ses grandes ambitions, le GESDA souhaite créer un tribunal international servant à trancher les différends scientifiques ainsi qu’un chantier de travail à l’image du «Projet Manhattan» dont l’objectif serait de trouver un moyen d’éliminer le surplus de carbone dans l’atmosphère.

Le GESDA rassemble des centaines de responsables des Nations unies, des lauréats de prix Nobel, des chercheurs, des diplomates, des organismes de défense et des membres du public.