Un sondage indique que les Albertains se méfient de l’exploitation du charbon

EDMONTON — Les premiers résultats d’un sondage provincial sur l’extraction du charbon dans les Rocheuses suggèrent que les Albertains sont très préoccupés par l’expansion de cette industrie.

«Plus de 90 % des répondants estiment qu’il y a des secteurs de la province qui ne sont pas appropriés pour l’exploration et le développement du charbon», indiquent les résultats du sondage, publiés lundi soir.

Les Albertains ont dit au gouvernement que ces secteurs pourraient inclure non seulement les Rocheuses et ses contreforts, mais aussi des corridors fauniques, des endroits proches de plans d’eau, réservés aux loisirs ou proches d’habitations ou de fermes.

Les répondants ont suggéré des secteurs qui pourraient être appropriés pour l’extraction du charbon, comme les contreforts de moindre valeur environnementale, les sites miniers existants, les régions nordiques à faible population ou les terres sans autre utilité.

Sur huit enjeux liés à l’extraction du charbon, les impacts environnementaux ont été jugés les plus importants, alors que les impacts économiques ont été jugés les moins importants.

Le problème le plus courant que les répondants ont déclaré vouloir aborder était l’impact de l’industrie du charbon sur l’eau. Parmi les autres questions importantes figuraient la durabilité, la contamination à long terme et la responsabilité future pour le nettoyage des sites miniers.

Le sondage en ligne a été commandé par le ministère de l’Énergie de l’Alberta dans le cadre de ses consultations sur le charbon. Ce processus a été élaboré après le tollé soulevé par l’intention du gouvernement conservateur de Jason Kenney d’augmenter considérablement l’extraction du charbon dans les sommets et les pentes orientales des Rocheuses ― des projets qui ont été tout bonnement annoncés, sans aucune consultation populaire.

Un comité de cinq membres sollicite maintenant des mémoires de divers groupes sur la question. Le sondage sera maintenant transmis à ce comité, qui devrait présenter son rapport en novembre.

En attendant, l’inquiétude citoyenne a amené le gouvernement Kenney à suspendre toutes les activités d’exploration minière aux endroits les plus sensibles, même si elles peuvent se poursuivre ailleurs. Les nouvelles ventes de permis d’exploration ont été suspendues, bien que des dizaines de milliers d’hectares ont déjà été alloués.

Le sondage suggère également que pour près des deux tiers des Albertains, les bénéfices économiques de l’extraction du charbon ne sont «pas importants»; un autre quart des répondants ont affirmé que ces bénéfices étaient «un peu importants».

Près de 25 000 Albertains de tous les groupes d’âge et provenant de toutes les régions ont répondu au sondage en ligne mené entre le 29 mars et le 19 avril. Il s’agit d’un taux de participation énorme, a déclaré le porte-parole néo-démocrate en matière d’environnement, Marlin Schmidt. «Le fait que tant de personnes aient été assez motivées pour trouver le sondage et le remplir devrait indiquer au gouvernement qu’il y a un niveau élevé d’intérêt sur cette question», a-t-il déclaré.

L’opposition claire à l’extraction du charbon est selon lui révélatrice. «Le gouvernement a fait tout ce qu’il pouvait pour influencer les résultats. Même avec des questions biaisées, les Albertains ont clairement dit qu’ils ne voulaient plus voir de mines de charbon sur nos pentes orientales (des Rocheuses). Il serait sage pour le gouvernement d’écouter.»

Le ministère de l’Énergie n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires.