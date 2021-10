Un sous-traitant tentera de récupérer les conteneurs tombés au large de la C.-B.

VANCOUVER — Le propriétaire d’un navire dont 109 conteneurs sont passés par-dessus bord durant un orage la semaine dernière a embauché un sous-traitant pour tenter de récupérer les caisses chargées de marchandises, a affirmé jeudi la Garde côtière canadienne.

L’organisme fédéral indique dans un communiqué qu’une équipe de sauvetage utilisait des caméras thermiques pour trouver les points chauds restants sur le MV Zim Kingston après que certains des conteneurs ont pris feu le week-end dernier. Les opérations actives de lutte contre les incendies se sont poursuivies jeudi dans des conteneurs contenant des pneus, a-t-elle déclaré.

Cinq conteneurs ont été repérés à l’extrême nord de l’île de Vancouver, à plus de 400 kilomètres, mais deux conteneurs transportant des matières dangereuses n’en faisaient pas partie. La garde côtière a déclaré que la modélisation de la trajectoire montre que les conteneurs qui flottaient encore continueront de dériver vers le nord.

La cargaison des conteneurs était notamment constituée de pièces industrielles et automobiles, de décorations de Noël, de canapés, de tables de poker, de vêtements, de jouets, de tapis de yoga, de planches à pagaie et d’autres objets d’usage courant.

La garde côtière a affirmé que les échantillons d’air prélevés le long de la côte du Grand Victoria ne révélaient pas de conséquences négatives causées par le navire.

«Une fois la réponse initiale au MV Zim Kingston terminée, le Bureau de la sécurité des transports pourrait mener une enquête sur l’incident, y compris pourquoi le navire a perdu des conteneurs pendant la tempête et pourquoi certains des conteneurs restants ont pris feu. À l’heure actuelle, la plus haute priorité continue d’éteindre les incendies et de s’assurer que les conteneurs restants sont sécurisés avant que le navire ne soit déplacé vers le port pour le déchargement.»

Le Bureau de la sécurité des transports indique qu’il recueille des informations sur l’incident et évalue la portée de l’enquête qu’il pourrait mener.

Darrel Wilson, un porte-parole de Danaos, l’entreprise qui gère le navire immatriculé en Grèce, a déclaré que le capitaine avait ordonné l’évacuation de 16 membres d’équipage tandis que lui et d’autres membres d’équipage importants restaient à bord pour tenter d’éteindre un incendie parmi certains des conteneurs. Danaos a chargé une équipe de pompiers marins de s’assurer que les conditions étaient appropriées pour le retour en toute sécurité de l’équipage du navire, a-t-il précisé.

Transports Canada a affirmé dans une déclaration écrite qu’après que le navire a signalé avoir perdu des conteneurs dans une mer agitée vendredi, le capitaine a demandé de jeter l’ancre à l’Administration de pilotage du Pacifique et s’en est vu accorder l’autorisation de le faire à Constance Bank, à environ 7,5 kilomètres (quatre milles marins) au sud de Victoria.

L’agence a déclaré que de jeter l’ancre est un droit commun au Canada et qu’un navire est généralement libre de le faire temporairement et pour une durée raisonnable à tout endroit jugé approprié.

Peter Lahay, le porte-parole national de la Fédération internationale des ouvriers du transport, a déclaré qu’environ cinq membres d’équipage étaient restés à bord du navire pour arroser les conteneurs tandis que le reste de l’équipage avait initialement été transporté vers un hôtel de Victoria.