Un spéléologue américain réputé en train d’être évacué d’une grotte turque

ANKARA, Turquie — Une opération de sauvetage majeure est en cours dans les montagnes du Taurus, en Turquie, pour récupérer un chercheur américain tombé gravement malade il y a neuf jours à une profondeur d’environ 1000 mètres de l’entrée de l’une des grottes les plus profondes du monde.

Mark Dickey, un spéléologue accompli de 40 ans originaire de Croton-on-Hudson, dans l’État de New York, se trouvait à 1040 mètres de l’entrée de la grotte de Morca lors d’une expédition lorsqu’il a été frappé par de graves saignements d’estomac le 2 septembre.

Il y avait plusieurs autres personnes avec lui, dont trois autres Américains, en mission pour cartographier le système de grottes pour l’Association du groupe de spéléologie anatolienne.

Malgré le contexte périlleux de ce sauvetage inusité, des médecins, des ambulanciers et des spéléologues expérimentés de Turquie et de toute l’Europe se sont précipités à son secours. Un médecin hongrois est notamment allé le soigner sur place dès le 3 septembre.

Les médecins lui ont administré des liquides intraveineux et quatre litres de sang alors qu’il était encore à l’intérieur de la grotte, dans le but de stabiliser son état et d’ouvrir la voie pour son sauvetage. Des équipes composées d’un médecin et de trois à quatre autres secouristes se relaient pour rester à ses côtés à tout moment.

Les plus grands défis auxquels sont confrontés les sauveteurs sont les sections verticales abruptes et la navigation dans la boue et l’eau à basse température dans les sections horizontales. Rester dans une grotte sombre et humide pendant de longues périodes entraîne également des conséquences psychologiques, selon les experts.

Des camps médicaux temporaires ont été installés le long du tunnel pour fournir une assistance et des lieux de repos pendant l’extraction progressive de Mark Dickey. Le tunnel a également dû être rééquipé de nouvelles cordes et une ligne de communication a dû être tracée. Certains passages étroits de la grotte ont dû être élargis pendant que M. Dickey était transporté sur une civière.

Un spéléologue reconnu et apprécié

L’Association européenne des sauveteurs spéléologiques a décrit M. Dickey comme «un spéléologue hautement qualifié et lui-même un sauveteur spéléologique». Il est le secrétaire de la commission médicale de l’association.

«Mark est l’homme qui devrait participer à cette mission de sauvetage, qui dirige et conseille, et le fait qu’il soit celui qui doit être secouru est une sorte de tragédie en soi», a déclaré Justin Hanley, un homme de 28 ans qui a rencontré M. Dickey lors d’un cours de sauvetage en grotte en Hongrie et en Croatie.

Gretchen Baker, coordinatrice nationale de la National Cave Rescue Commission, aux États-Unis, qui connaît M. Dickey depuis plus de 10 ans, a déclaré que son expérience en tant que sauveteur l’aiderait désormais.

«Grâce à son expérience d’enseignement et de réalisation de ces sauvetages, il comprend exactement ce qui l’attend», a-t-elle souligné.

«Il sait aussi que les gens qui le sauvent sont excellents, a-t-elle ajouté. Ce sont de très bons sauveteurs spéléologiques.»

Carl Heitmeyer, de l’équipe d’intervention du New Jersey, a estimé que Mark Dickey pourrait sortir de la grotte plus tard lundi ou mardi.

Après son premier traitement en profondeur, les médecins ont donné leur feu vert pour que l’opération commence samedi pour ramener M. Dickey à la surface, après avoir évalué qu’il était suffisamment en forme pour être déplacé. L’Américain a d’abord été transporté de son emplacement vers un camp situé à 700 mètres de la surface, puis jusqu’au niveau de 500 mètres.

L’opération implique des arrêts afin que M. Dickey puisse récupérer dans plusieurs camps médicaux installés en cours de route.

Quelque 190 personnes venues de Turquie et de huit autres pays participent aux opérations de sauvetage: Italie, Hongrie, Bulgarie, Roumanie, Croatie, Pologne, Albanie et États-Unis.

Plus de 150 d’entre elles sont des experts dans le domaine de la recherche et du sauvetage.