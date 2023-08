Un Suisse est arrêté au Myanmar pour un film insultant le bouddhisme

BANGKOK — Un citoyen suisse a été arrêté au Myanmar sous contrôle militaire pour avoir créé un film qui serait insultant pour le bouddhisme, ont rapporté samedi les médias officiels.

Didier Nusbaumer, âgé de 52 ans, a été arrêté le 8 août avec 13 ressortissants du Myanmar, dont une fille de 12 ans, a indiqué le journal Myanma Alinn. Ils sont détenus dans un endroit qui n’a pas été précisé.

Insulter le bouddhisme est une infraction punissable dans le Myanmar à majorité bouddhiste, où le nationalisme religieux a explosé ces dernières années. Environ 90% des habitants du Myanmar sont bouddhistes.

Le reportage indique que Nusbaumer a écrit, filmé et monté le film de 75 minutes «Ne vous attendez à rien», qui a été publié sur YouTube le 24 juillet. De courts extraits du film ont été diffusés sur les réseaux sociaux, notamment sur TikTok et Facebook, suscitant des reproches des nationalistes bouddhistes du Myanmar.

«Bien que les personnages principaux du film soient bouddhistes, ils se sont comportés de manière inappropriée et ont dégradé la dignité et la moralité des moines par leurs gestes physiques et leur dialogue», a rapporté le média.

Le Myanmar est gouverné par son armée depuis février 2021, date à laquelle il a pris le pouvoir au gouvernement démocratiquement élu d’Aung San Suu Kyi.

Précédents

M. Nusbaumer n’est pas le premier étranger à être détenu au Myanmar après avoir été accusé d’insulte au bouddhisme.

En mars 2015, un citoyen néo-zélandais arrêté avec deux ressortissants du Myanmar a été condamné à 2 ans et demi d’emprisonnement avec travaux forcés pour avoir insulté le bouddhisme dans une publicité en ligne montrant une représentation psychédélique de Bouddha portant des écouteurs de style DJ. Il a été déporté l’année suivante.

En octobre 2016, un touriste néerlandais a été emprisonné pendant trois mois avec travaux forcés pour avoir insulté le bouddhisme après avoir débranché un haut-parleur utilisé par des moines bouddhistes pour diffuser un sermon de fin de soirée dans la deuxième ville du pays, Mandalay. Il a été expulsé du pays après avoir purgé sa peine de prison.

La même année, un touriste espagnol a été expulsé du Myanmar après que les autorités ont trouvé un tatouage de Bouddha sur sa jambe.