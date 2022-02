Un survivant d’un traversier en flammes, depuis vendredi, secouru dimanche en Grèce

ATHÈNES, Grèce — Un survivant du traversier qui a pris feu vendredi en Grèce a été rescapé dimanche matin de la poupe du navire toujours en flammes, ont indiqué les garde-côtes grecs. Onze autres personnes manquent toujours à l’appel.

Un porte-parole des garde-côtes a déclaré à l’Associated Press (AP) que l’homme, un Biélorusse, a été trouvé sur le côté arrière gauche de l’Euroferry Olympia, apparemment en bon état.

«Le fait que cet homme ait réussi, malgré des conditions défavorables, à sortir sur le pont et à alerter la garde côtière nous donne l’espoir qu’il pourrait y en avoir d’autres (survivants)», a déclaré le porte-parole de la garde côtière Nikos Alexiou à la télévision grecque ERT.

L’homme secouru, dans la vingtaine, est un camionneur dont le véhicule est immatriculé en Lituanie.

Il a affirmé aux secouristes qu’il a entendu d’autres voix sous le pont, avant d’être transporté à l’hôpital pour y être examiné par mesure de précaution.

Le traversier, qui appartient à une entreprise italienne, transportait plus de 290 passagers et membres d’équipage, ainsi que 153 camions et 32 voitures, lorsqu’il a pris feu vendredi, trois heures après avoir quitté le port grec d’Igoumenitsa à destination de Brindisi, en Italie.

Les garde-côtes grecs et d’autres bateaux ont évacué environ 280 personnes vers l’île voisine de Corfou. L’un des deux passagers secourus samedi n’était pas sur le registre du navire et est probablement un migrant. L’autre personne secourue samedi, un camionneur bulgare de 65 ans, avait des problèmes respiratoires et a été branché à un respirateur dans une unité de soins intensifs de l’hôpital de Corfou.

Le traversier a été remorqué au port grec de Kassiopi, dans le nord-est de Corfou, par trois remorqueurs, ont déclaré les autorités. Les pompiers luttaient encore contre l’incendie qui, bien que confiné dans certains espaces, renaît de temps à autre, et une épaisse fumée plane au-dessus du navire.

Les températures extrêmes dans certaines parties du navire ont empêché les sauveteurs, composés de l’unité de gestion des catastrophes du service des incendies grec et d’une équipe de sauveteurs d’opérateurs privés, de fouiller tout le navire. Le traversier est légèrement incliné, mais les autorités disent qu’il n’est pas en danger de chavirer.

Un procureur grec sur l’île de Corfou a ordonné une enquête sur la cause de l’incendie. L’entreprise italienne qui exploite le traversier a déclaré que le brasier a pris naissance dans une cale où les véhicules étaient stationnés.

Le capitaine du navire et deux ingénieurs ont été arrêtés vendredi, mais ils ont été libérés le jour même, selon les autorités.

Des passagers ont décrit le drame vécu lors de l’opération d’évacuation.

«Nous avons entendu l’alarme et nous avons pensé que c’était une sorte d’exercice, mais nous avons vu à travers les hublots que les gens couraient», a raconté le camionneur Dimitris Karaolanidis à l’AP samedi.

«Vous ne pouvez pas penser à autre chose que votre famille dans une telle situation, surtout lorsque j’ai vu de la fumée et des enfants, une fois rendu sur le pont. Heureusement, ils (l’équipage) ont agi rapidement», a-t-il ajouté.

Parmi les personnes secourues, il y a des citoyens d’Albanie, de la Turquie, de la Bulgarie, de Roumanie, de Grèce, d’Italie et de la Lituanie, selon les informations des autorités.

–

Petros Giannakouris et Lefteris Pitarakis ont contribué à cet article sur l’île de Corfou.