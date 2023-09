WestJet reverra sa politique à la suite de l’allocution de Poilievre à bord d’un vol

OTTAWA — WestJet, critiquée pour avoir autorisé Pierre Poilievre à s’adresser aux passagers d’un vol Québec-Calgary par le biais du système de communication de l’avion, a annoncé mercredi qu’elle réexaminera sa politique.

Dans une vidéo qui circule en ligne depuis lundi, on voit M. Poilievre s’adresser aux passagers d’un vol de WestJet qui quittait dimanche soir Québec pour Calgary, à l’issue du congrès du Parti conservateur du Canada (PCC).

L’allocution de M. Poilievre, de style «campagne électorale», dure un peu moins d’une minute et est accueillie par les rires et les acclamations de passagers du vol.

Le syndicat représentant le personnel de cabine de WestJet avait exigé mardi des excuses de la part du transporteur. La présidente du syndicat, Alia Hussain, trouvait très décevant que la compagnie aérienne ait permis à un politicien d’utiliser le système de communication de l’appareil, habituellement réservé aux agents de bord.

Dans une déclaration publiée sur X (anciennement Twitter), Mme Hussain précisait que le personnel de cabine n’avait pas été impliqué dans la décision d’autoriser M. Poilievre à parler ainsi aux passagers. Elle soulignait que les directives de la compagnie aérienne stipulent que seuls les membres d’équipage peuvent utiliser ce système de communication.

Mme Hussain exigeait des excuses de WestJet pour avoir blâmé les membres d’équipage dans cette affaire. Elle affirmait que le transporteur aérien et M. Poilievre avaient fait preuve d’un manque de jugement.

Le président-directeur général de WestJet, Alexis von Hoensbroech, a écrit sur X, mercredi midi, que ce vol avait été ajouté spécifiquement pour le congrès conservateur à Québec et que l’appareil transportait surtout des militants.

«Le chef du parti a eu l’occasion d’accueillir les délégués à bord (ce qui n’est pas inhabituel), mais il ne s’agissait pas d’une approbation politique [de WestJet] et cela ne devrait pas être interprété comme tel, a écrit M. Von Hoensbroech. Nous sommes non partisans par nature et reviendrons sur notre politique à ce sujet.»

Un message «de votre capitaine»

Dans la vidéo, M. Poilievre, debout à l’avant de l’appareil, salue les passagers du vol en se servant du combiné du système de communication qu’utilisent habituellement les agents de bord.

Le chef conservateur reprend des slogans partisans: «Qui est prêt pour le gros bon sens?», lance-t-il aux passagers. Il poursuit avec un message «de votre capitaine» qui les informe d’«un peu de turbulences, mais qui ne vont durer qu’environ deux ans, lorsque vous aurez un tout nouvel équipage et un nouveau pilote responsable de l’avion».

Interrogée mardi par La Presse Canadienne, WestJet avait expliqué avoir ajouté deux vols entre l’Ouest canadien et Québec pour répondre à la demande prévue par le congrès conservateur.

«Le vol en question (dans la vidéo) a été ajouté à notre horaire et annoncé comme un vol desservant le congrès du PCC», a affirmé la porte-parole de l’entreprise, Madison Kruger, dans un courriel.

Elle a par ailleurs souligné que l’utilisation du système de communication par d’autres personnes que les agents de bord était «peu fréquente» et réservée à «des occasions exceptionnelles (…) comme celle-ci».

Mme Kruger a ajouté que l’allocution de M. Poilievre avait été «autorisée à l’avance par la direction opérationnelle de WestJet et jusqu’à la décision finale de l’équipe d’exploitation».