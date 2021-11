Un système météorologique intense se dirige vers la Colombie-Britannique

VICTORIA — Des tempêtes de pluie d’intensité croissante devraient frapper la Colombie-Britannique au cours des prochains jours, ce qui incite les gens à se préparer à évacuer les eaux de crue si nécessaire.

Selon le ministre de la Sécurité publique Mike Farnworth, la plus grosse tempête de pluie devrait arriver mardi et les personnes vivant dans des zones sujettes aux inondations devraient être en alerte.

Il exhorte les gens à avoir de la nourriture, de l’eau, des couvertures et des lampes de poche à portée de main en cas de montée des eaux dans leur communauté.

La semaine dernière, les inondations et les coulées de boue ont endommagé et fermé certaines grandes routes provinciales, forcé l’évacuation de la ville de Merritt et causé des dégâts historiques dans la région d’Abbotsford-Chilliwack de la vallée du Fraser, dévastant des maisons, des fermes et du bétail.

Six personnes ont perdu la vie ou sont portées disparues dans les inondations et les glissements de terrain.

Selon M. Farnworth, les autorités surveilleront de près les tempêtes à venir pour détecter les risques accrus d’inondations et de glissements de terrain.

Selon Environnement Canada, la baie Howe ainsi que les sections nord de la région métropolitaine de Vancouver et de la vallée du Fraser devraient recevoir jusqu’à 80 millimètres de pluie d’ici vendredi matin. Les sections sud de la région métropolitaine de Vancouver et de la vallée du Fraser devraient quant à elles recevoir jusqu’à 50 millimètres.

Mais malgré les avertissements météorologiques, le gouvernement affirme que des progrès sont réalisés dans le rétablissement des liaisons routières et des chaînes d’approvisionnement interrompues.

Le ministre des Transports Rob Fleming a mentionné jeudi qu’un important tronçon de la Transcanadienne entre Abbotsford et Chilliwack a été rouvert et que les travaux sur l’autoroute endommagée de Coquihalla sont en cours. La route principale qui relie le Lower Mainland à l’intérieur de la Colombie-Britannique pourrait rouvrir à la fin janvier, mais uniquement pour le trafic commercial.

Selon M. Fleming, une vingtaine de sites le long de l’autoroute de Coquihalla, de Hope à Merritt, ont été gravement endommagés et cinq ponts se sont effondrés ou ont subi de graves problèmes structurels.

La route transcanadienne qui traverse le canyon du Fraser demeure fermée, tout comme la route 8 entre Spences Bridge et Merritt. La route 3 de Hope à l’Intérieur est ouverte, tout comme la route 7 entre Agassiz et Hope.

Le gouvernement fédéral et l’Administration portuaire Vancouver-Fraser ont annoncé qu’ils collaboraient pour remédier aux perturbations de la chaîne d’approvisionnement. Ottawa versera jusqu’à 4,1 millions de dollars pour réduire les goulots d’étranglement dans les ports de Vancouver.

M. Farnworth a ajouté que les pluies à venir ont incité les responsables des mesures d’urgence à se préparer dans la région de Sumas, dans la vallée du Fraser, où des inondations majeures se sont déjà produites.

«L’accent est actuellement mis sur les zones touchées par les inondations, où le sol est saturé et où les digues ont été mises sous pression», a-t-il précisé.

«Toute la région fait l’objet de l’attention et de la concentration nécessaire pour s’assurer que non seulement les équipes sont présentes, mais aussi l’équipement, les sacs de sable, dont je pense qu’environ deux millions sont en place pour être en mesure de faire face aux événements météorologiques que nous observons»