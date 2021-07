Un tableau de Picasso vendu après avoir passé 50 ans dans un placard dans le Maine

AMESBURY, Mass. — Une oeuvre de technique mixte attribuée à Pablo Picasso a été vendue après avoir passé 50 ans dans un placard d’une maison dans le Maine.

Établie au Massachusetts, la maison d’encan John McInnis Auctioneers, a confirmé au Boston Globe la vente de la toile «Le Tricorne», samedi.

L’oeuvre de 40 centimètres sur 40 centimètres a été signée et datée en 1919. On la soupçonne d’être une étude pour le rideau de scène que M. Picasso a peint pour le ballet du même nom dont la première avait eu lieu à Londres la même année, selon la New York Historical Society.

Le site web liveauctioneers.com a rapporté que la toile a été vendue pour 150 000 $ US, en plus d’une prime de 24 % payée par l’acheteur, dont l’identité n’a pas été révélée.

Le vendeur, aussi anonyme, a émis un communiqué sur le site web où il affirme que la toile a été trouvée dans le placard d’une maison dont son père a hérité d’une membre de sa famille. Celle-ci avait étudié les arts visuels en Europe dans les années 1920.

«La toile a été découverte dans une maison qui appartenait à ma grande tante, que son oncle lui avait léguée à la fin des années 1930, lit-on dans le communiqué. Plusieurs toiles ont été conservées dans un placard pendant 50 ans, dont celle-ci.»

L’acheteur aura au moins 120 jours pour authentifier la toile avec la société Picasso Administration, gérée par le fils du peintre, Claude.