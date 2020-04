Un tireur actif en voiture de la GRC fait plusieurs victimes en Nouvelle-Écosse

Un tireur actif a perturbé dimanche la Nouvelle-Écosse.

La situation s’est compliquée lorsque l’homme, qui avait fait déjà un nombre indéterminé de victimes, selon la police, s’est emparé d’un véhicule de la Gendarmerie Royale du Canada (GRC) identifié sur le côté arrière par le numéro 28B11. Il pourrait aussi porter un uniforme de la GRC.

Le suspect a ensuite changé de véhicule, a indiqué la GRC. Il serait au volant d’un véhicule utilitaire Chevrolet de couleur argentée.

Dans un gazouillis publié à 9 h 00, heure locale, dimanche matin, la GRC demande aux citoyens de Portapique de se mettre à l’abri, loin des regards à l’intérieur de leur résidence et de verrouiller les portes. Ce village riverain de Cobequid Bay, est situé à 41 kilomètres à l’ouest de Truro.

Près de 90 minutes plus tard, le suspect aurait été aperçu plus au nord, sur la route 4, près du terrain de camping Hidden Hilltop. Il a ensuite pris l’autoroute 102 dans la région de Brookfield.

La GRC identifie le suspect comme étant Gabriel Wortman, un homme âgé de 51 ans. Il s’agit d’un homme blanc, chauve, aux yeux verts, qui mesure environ six pieds et deux pouces.

Cet homme est «armé et dangereux» et toute personne qui croit l’apercevoir ne doit surtout pas l’approcher et communiquer immédiatement avec le 911.