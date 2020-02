Un tireur ouvre le feu sur plusieurs personnes dans un centre commercial en Thaïlande

BANGKOK — Un soldat a ouvert le feu samedi sur plusieurs clients dans un centre commercial situé en Thaïlande, tuant au moins 16 personnes.

Noppadol Sirijanya, un membre du service d’urgence de la ville de Nakhon Ratchasima, a déclaré que le nombre de morts était de 16 à 22 heures (heure locale). La police avait précédemment déclaré que plus de 10 personnes avaient été tuées.

On ignore combien de personnes ont été blessées. Les autorités ont alerté les hôpitaux voisins et ont fait un appel aux dons de sang. Le ministre de la Santé publique, Anutin Charnvirakul, a déclaré sur Facebook qu’un médecin avait été abattu alors qu’il aidait une personne blessée.

Il n’était pas clair si le tireur avait pris des otages à l’intérieur du centre commercial ou combien de personnes pouvaient encore être à l’intérieur.

Noppadol Sirijanya a déclaré qu’une équipe de secours avait réussi à évacuer plus de 100 personnes du centre commercial, où elles avaient été piégées pendant des heures.

Selon une vidéo de caméra de sécurité diffusée sur la télévision Thai Rath, le tireur semblait être armé d’un fusil d’assaut. Thai Rath a indiqué que la tragédie avait commencé vers 15 h 30.

Un policier contacté par téléphone dans la ville de Nakhon Ratchasima a déclaré que le soldat avait d’abord abattu un autre soldat et une femme et ensuite blessé une troisième personne, apparemment à cause d’un différend foncier.

Des policiers de la ville, qui ont demandé à ne pas être identifiés parce qu’ils n’étaient pas autorisés à divulguer des informations, ont déclaré que l’homme avait pris un pistolet de sa base militaire et s’était rendu au centre commercial, en tirant des coups de feu en chemin. Plusieurs médias thaïlandais ont rapporté qu’il s’était déplacé dans un véhicule militaire.

Une vidéo prise à l’extérieur du centre commercial et partagée sur les réseaux sociaux montrait des personnes qui tentaient de se protéger dans un stationnement alors que des coups de feu étaient tirés.

Le centre commercial et la rue ont été fermés pendant que les autorités tentaient d’arrêter le tireur et de secourir les personnes à l’intérieur.

Le porte-parole du ministère de la Défense, le lieutenant-général Kongcheep Tantrawanich, a identifié le suspect comme étant le sergent Jakrapanth Thomma.

Une vidéo publiée sur les réseaux sociaux depuis l’intérieur d’une voiture avant la fermeture des rues environnantes montre un homme au volant tandis qu’une femme crie: «Que se passe-t-il? Pourquoi courent-ils?»

Plusieurs coups de feu sont tirés alors qu’ils s’éloignent du centre commercial, et la femme ajoute: «Est-ce un vol?»

L’homme soupçonné d’être le tireur a mis à jour sa page Facebook pendant la tuerie avec des déclarations comme «Personne ne peut échapper à la mort» et «Dois-je abandonner?» Dans une publication ultérieure, il a écrit: «Je me suis déjà arrêté.»

Sa photo de profil le montre portant un masque, vêtu de vêtements de style militaire et armé d’un pistolet. L’image d’arrière-plan représente une arme de poing et des balles.

Sur une photo diffusée sur les réseaux sociaux qui semblait provenir de sa page Facebook, le suspect peut être vu portant un casque militaire tandis qu’une boule de feu et de la fumée noire sont derrière lui. La page Facebook a été rendue inaccessible après le début des tirs.

Nakhon Ratchasima est une ville de plus de 140 000 habitants, située à environ 250 kilomètres au nord-est de la capitale thaïlandaise, Bangkok. C’est une ville importante pour la région nord-est de la Thaïlande, relativement pauvre et rurale.

Le centre commercial terminal 21 Korat fait partie d’une petite chaîne de centres commerciaux thaïlandais dirigée par LH Mall & Hotel, un promoteur immobilier établi à Bangkok.

La superficie du centre commercial pourrait représenter un défi pour les forces de sécurité qui tentent de capturer le tireur. L’immeuble compte sept étages et un sous-sol. Il abrite également une salle de cinéma au dernier étage.

De nombreux centres commerciaux en Thaïlande ont des détecteurs de métaux et des caméras de sécurité aux entrées. Ils sont surveillés par des agents de sécurité en uniforme, mais non armés. Les contrôles sur ceux qui entrent sont souvent au mieux superficiels.