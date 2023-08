Un totem nisga’a de C.-B. spolié en 1929 sera bientôt rapatrié d’un musée d’Écosse

LONDRES — Des membres de la première nation Nisga’a du nord de la Colombie-Britannique ont organisé lundi une cérémonie spirituelle dans un musée d’Écosse pour souligner le rapatriement prochain d’un totem spolié il y a près d’un siècle.

Le totem de 11 mètres est restitué aux Nisga’a par le Musée national d’Écosse. C’est l’une des premières fois qu’un musée britannique restitue des artefacts à une nation autochtone d’Amérique du Nord.

Le musée d’Édimbourg a accepté l’année dernière de restituer le totem, qui y était exposé depuis 1930. Des chercheurs nisga’a affirment qu’il avait été confisqué sans consentement en 1929 par un anthropologue, qui l’a ensuite vendu au musée écossais.

Le chef Earl Stephens, ou Sim’oogit Ni’isjoohl, a expliqué lundi que dans la culture nisga’a, ce totem «est toujours habité par l’esprit des ancêtres». Il a indiqué que les Nisga’a étaient ravis de pouvoir ainsi ramener «leur cher parent» après presque 100 ans.

Sculpté dans un cèdre rouge autour des années 1860, le totem est gravé d’armoiries de familles nisga’a et de représentations animales et humaines. Le totem, qui commémore le guerrier nisga’a Ts’aawit, était planté fièrement devant la maison de ses proches depuis 70 ans lorsqu’il a été enlevé pendant que les villageois étaient partis pour la saison annuelle de la chasse.

Après la cérémonie de lundi à Édimbourg, à laquelle ont participé des délégués des Nisga’a, du musée et des gouvernements écossais et canadien, des employés retireront soigneusement le totem, qui sera emballé et rapatrié le mois prochain en Colombie-Britannique par l’Aviation royale canadienne.

Le totem devrait ensuite être exposé au musée nisga’a de la vallée de la Nass, aux côtés de nombreux autres artefacts récupérés dans des musées.

Amy Parent, membre de la nation nisga’a et professeure agrégée d’éducation à l’Université Simon Fraser, a déclaré qu’il s’agissait «d’un moment hautement historique pour notre nation et pour l’Écosse».

Le directeur du musée, Chris Breward, a raconté que les équipes travaillaient depuis des mois sur «la tâche complexe consistant à abaisser et transporter soigneusement» le totem.

«Nous sommes heureux d’avoir atteint le point où ces travaux sont désormais en cours, et nous sommes ravis d’avoir accueilli la délégation nisga’a au musée avant de dire adieu au totem», a-t-il déclaré.

Les musées britanniques font face à de multiples demandes pour qu’ils restituent des objets ramenés du monde entier pendant la période de l’Empire britannique, notamment les «frises du Parthénon» à Athènes et des bronzes du Bénin provenant d’Afrique de l’Ouest.