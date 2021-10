Un tout nouveau centre de traumatologie à l’Hôpital du Sacré-Coeur de Montréal

MONTRÉAL — Le ministre québécois de la Santé, Christian Dubé, a participé vendredi à l’inauguration de nouveaux locaux pour le centre intégré de traumatologie à l’Hôpital du Sacré-Coeur de Montréal.

«C’est magique ce qui a été construit ici», a-t-il déclaré, ajoutant que «c’est toute la communauté qui va en profiter».

Le nouveau centre, «c’est 32 chambres de soins intensifs individuelles, dont 7 en isolation, mais c’est aussi 4 laboratoires de recherche et 6 laboratoires d’enseignement avec de la simulation», s’est réjoui le président-directeur général du CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal, Frédéric Abergel. Ce regroupement de différentes activités professionnelles permettra selon lui d’«améliorer la qualité des soins de façon significative».

De plus, une toute nouvelle unité mère-enfant de «26 chambres individuelles» prendra du service dans les prochaines semaines. Une unité d’endoscopie est aussi prévue.

«Au-delà de traiter plus de patients, on va les traiter de façon plus agréable pour l’ensemble des équipes», a-t-il indiqué, mentionnant que les locaux présents sont «un peu serrés».

«On parle beaucoup de pénurie de personnel (…), mais si on n’a pas l’environnement physique pour donner un environnement de travail intéressant aux gens, ils ne viendront pas travailler avec nous», a renchéri le ministre Dubé.

L’édifice qui abrite toutes ces nouvelles unités est flambant neuf et compte 16 000 mètres carrés répartis sur quatre étages. Sa construction a coûté 155 millions $.

«Je veux aussi remercier les gouvernements précédents qui ont soutenu ce genre de projets», a ajouté le ministre, reconnaissant qu’il s’agit d’un travail à long terme.

―――

Cet article a été produit avec le soutien financier des Bourses Facebook et La Presse Canadienne pour les nouvelles.