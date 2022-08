Un trafiquant ayant versé des pots-de-vin à un agent écope plus de 11 ans en Floride

JACKSONVILLE, Fla. — Un trafiquant de drogue californien qui a versé des pots-de-vin à un agent corrompu de l’agence américaine responsable de la lutte contre le trafic de la drogue (DEA) s’est vu imposer une peine de plus de 11 ans dans une prison fédérale par un juge de la Floride.

Le procureur américain Roger B. Handberg a déclaré mardi dans un communiqué qu’un juge de Jacksonville, en Floride, avait infligé la peine à Francisco Gonzalez Benitez, 37 ans, d’Orange, en Californie. Gonzalez Benitez a plaidé coupable à des accusations de trafic de drogue et de blanchiment d’argent en avril.

Des documents judiciaires montrent que Gonzalez Benitez a admis avoir expédié de grandes quantités de cocaïne, d’héroïne, de fentanyl et de méthamphétamine de Californie à Jacksonville et Little Rock, dans l’Arkansas, entre 2016 et 2019.

Les procureurs ont déclaré que Gonzalez Benitez avait également travaillé comme informateur pour l’agent de la DEA Nathan Koen et avait versé à l’agent des milliers de dollars en pots-de-vin pour aider à fournir une «protection supérieure» pour l’opération de drogue.

Par exemple, les enquêteurs disent que Nathan Koen a indiqué au trafiquant de drogue les moments où il devait éviter les envois par la poste ou changer son numéro de téléphone et si les forces de l’ordre le surveillaient lui ou ses clients.

L’agent Koen a plaidé coupable devant le tribunal fédéral de l’Arkansas en août 2021 pour une accusation de corruption et a été condamné en mai à 11 ans et trois mois derrière les barreaux – la même peine que Gonzalez Benitez. Un frère de Gonzalez Benitez a également plaidé coupable à des accusations liées à la drogue et autres et a été condamné à 10 ans de prison.

Le FBI a commencé à enquêter sur l’agent Koen en 2018. Il a été transféré de Jacksonville à Little Rock en 2016.

Le trafiquant de drogue avait versé 31 500 $ à Nathan Koen avant de commencer à coopérer avec le FBI, ont indiqué les procureurs. L’agent Koen a été arrêté après que les procureurs ont déclaré que le FBI l’avait enregistré en train d’accepter un pot-de-vin de 9000 $ du trafiquant dans un casino de Las Vegas.