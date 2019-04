Un train de marchandises du CN déraille à L’Assomption sans trop de dommages

Un train de marchandises du Canadien National a déraillé mercredi matin à L’Assomption, dans Lanaudière.

En tout, 13 wagons ont quitté la voie et 10 d’entre eux ont subi des dommages, mais l’incident n’a fait aucun blessé.

Certains wagons contenaient des matières dangereuses, mais aucune fuite ne s’est produite.

Quatre wagons-citernes vides contenaient des résidus de diesel et un est rempli de nitrate de sodium.

Ce produit est toutefois stable et le transfert des produits de l’ensemble des wagons devait s’amorcer en début d’après-midi.

La voie ferrée a été endommagée et il faudra plusieurs heures avant de la remettre en état.

Une enquête a été instituée par le transporteur ferroviaire afin de déterminer la cause du déraillement.

Cette voie est aussi utilisée par les trains de Via Rail qui effectuent la liaison Montréal-Jonquière et Montréal-Senneterre et les départs de Montréal vers ces deux destinations ont été annulés mercredi, tout comme les retours de Senneterre et de Jonquière vers Montréal jeudi.

Aucun service alternatif n’a été mis en place et les voyageurs devront se rabattre sur les services d’autocar disponibles.