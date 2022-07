Un travailleur meurt écrasé sous un tuyau dans une entreprise d’Henryville

HENRYVILLE, Qc — Un travailleur a perdu la vie, lundi après-midi, après avoir été écrasé par un tuyau dans une entreprise de la route 133, à Henryville, en Montérégie.

Selon ce que rapporte la Sûreté du Québec, un appel a été reçu vers 15h33 pour signaler un accident de travail mortel dans une entreprise. Le drame se serait produit au 235 de la route 133, soit l’adresse des entreprises Peinture D’Hauterive et Compagnie Dhaunier.

D’après le porte-parole de la SQ, Stéphane Tremblay, la victime est un homme de 43 ans. Ce dernier aurait été écrasé sous un tuyau qui lui serait tombé dessus lors d’une manoeuvre de déplacement effectuée à l’aide d’un chariot élévateur.

Comme c’est le cas lorsqu’un décès de cette nature survient, un enquêteur de la SQ et des techniciens en identité judiciaire ont été dépêchés sur place.

De plus, puisqu’il s’agit d’un accident de travail, la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) s’est aussi rendue sur les lieux pour enquêter sur les causes et les circonstances du drame.