Un travailleur meurt lors du soulèvement d’une maison en Outaouais

GRACEFIELD, Royaume-Uni — Un travailleur âgé de 37 ans est décédé vendredi, en Outaouais, lors d’un tragique accident survenu pendant le soulèvement d’une résidence afin d’effectuer des travaux sur les fondations.

Les policiers de la MRC Vallée-de-la-Gatineau ont reçu l’appel peu après 9h pour venir porter assistance aux ambulanciers, a rapporté la Sûreté du Québec (SQ).

On leur signalait alors qu’un homme avait été blessé gravement sur un chantier du chemin Pointe-à-Pierre, à Gracefield.

Le travailleur a été transporté à l’hôpital où son décès a été constaté, a indiqué la police, sans préciser comment il est mort.

Deux autres personnes âgées de la trentaine et la cinquantaine ont également été blessées, mais leur vie ne serait pas en danger, a indiqué la sergente Audrey-Anne Bilodeau, une porte-parole de la SQ.

Il n’a pas été possible de confirmer s’il s’agit également de travailleurs ni la nature de leurs blessures.

Deux enquêteurs de la SQ et un technicien en identité judiciaire se sont rendus sur place pour déterminer les causes et les circonstances exactes de cet accident.

L’enquête policière s’effectue en parallèle avec celle de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST).