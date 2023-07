Un traversier chavire en Indonésie faisant au moins 15 morts et 19 disparus

JAKARTA, Indonésie — Un traversier surchargé a chaviré au large de l’île indonésienne de Sulawesi, tuant au moins 15 personnes et faisant 19 autres disparus, ont annoncé lundi des sauveteurs.

Le bateau se rendait du village de Lanto dans la régence de Buton Central dans la province du sud-est de Sulawesi au village voisin de Lagili lorsqu’il a chaviré juste après minuit lundi, a déclaré le chef de l’agence locale de recherche et de sauvetage, Muhammad Arafah.

Le bateau en bois transportait 40 personnes, mais il a été conçu pour seulement 20.

Des sauveteurs recherchaient lundi 19 personnes qui étaient toujours portées disparues dans une mer agitée, tandis que 15 corps avaient été retrouvés et six personnes ont été secourues, a déclaré M. Arafah.

Trois canots pneumatiques, deux bateaux de pêche et six plongeurs ont été déployés pour rechercher les personnes disparues, a-t-il ajouté.

Des milliers d’habitants s’étaient rendus dans leurs villages pour célébrer dimanche le neuvième anniversaire de la régence, et de nombreuses personnes ont été transportées par des bateaux de pêche ou à passagers.

Les informations télévisées ont montré des images de personnes sur des bateaux de pêche récupérant des corps dans l’obscurité de la nuit, et des parents en deuil attendant des informations dans un port et un hôpital local.

L’Indonésie est un archipel de plus de 17 000 îles et les traversiers sont un moyen de transport courant. Avec des normes de sécurité peu strictes et des problèmes de surpeuplement, les accidents sont fréquents.

En 2018, un traversier surchargé avec environ 200 personnes à bord a coulé dans un lac de la province du nord de Sumatra, tuant 167 personnes.

Dans l’une des pires catastrophes jamais enregistrées dans le pays, un bateau à passagers surpeuplé a coulé en février 1999 avec 332 personnes à bord. Seules 20 personnes ont survécu.