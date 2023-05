Un trentenaire perd la vie dans un accident dans la réserve faunique des Laurentides

LAC-JACQUES-CARTIER — Un véhicule a fait une embardée lundi matin dans la réserve faunique des Laurentides, dans la région de la Capitale-Nationale, ce qui a coûté la vie au conducteur.

L’accident s’est produit vers 7h15 dans le territoire non organisé du Lac-Jacques-Cartier, plus précisément sur la route 175 environ au kilomètre 117 en direction nord.

Un homme dans la trentaine aurait perdu le contrôle de son véhicule avant de faire des tonneaux, selon la Sûreté du Québec (SQ). Le conducteur était seul à bord de son véhicule.

Il a été transporté en centre hospitalier où il a malheureusement succombé à ses blessures, a indiqué Béatrice Dorsainville, porte-parole de la SQ.

Un agent spécialisé en enquête-collision s’est déplacé sur les lieux pour analyser la scène et établir les causes et circonstances entourant l’accident.

Une voie en direction nord de la route 175 est présentement fermée à la hauteur du kilomètre 116.