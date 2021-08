Un tribunal chinois condamne le Canadien Michael Spavor à 11 ans de prison

Un tribunal chinois a condamné le Canadien Michael Spavor à 11 ans de prison pour espionnage.

Les Canadiens Michael Spavor et Michael Kovrig sont détenus en Chine depuis l’arrestation de la vice-présidente de Huawei, Meng Wanzhou, en décembre 2018 à l’aéroport de Vancouver. Le Canada avait arrêté Mme Meng à la suite d’une demande du gouvernement américain.

Le verdict de mercredi est la dernière indication de la façon dont Pékin intensifie la pression sur le Canada avant que la justice rende une décision concernant Meng Wanzhou, qui pourrait être extradé aux États-Unis pour faire face à des accusations criminelles.

Michael Spavor et Michael Kovrig sont détenus en Chine dans ce que les critiques ont qualifié de « politique d’otages » après l’arrestation de Mme Meng en 2018 en lien avec d’éventuelles violations des sanctions commerciales contre l’Iran.

Mardi, un autre tribunal chinois a rejeté l’appel d’un troisième Canadien dont la peine de prison dans une affaire de drogue a été brusquement augmentée à une peine de mort.

L’ambassadeur canadien Dominic Barton était présent à l’audience dans la ville de Dandong, à environ 340 kilomètres à l’est de Pékin, à la frontière nord-coréenne. Aucune information n’a été donnée sur la date du procès de l’ancien diplomate canadien Michael Kovrig, qui est également accusé d’espionnage.

Meng Whanzhou, directrice financière de Huawei Technologies Ltd. et fille du fondateur de l’entreprise, a été arrêtée le 1er décembre 2018 à Vancouver pour des accusations de fraude bancaire. La directrice financière et sa société Huawei nient ces accusations.

Elle est accusée aux États-Unis d’avoir menti concernant le contrôle de Huawei sur une autre entreprise qui faisait des affaires en Iran. Ce mensonge présumé aurait fait courir à la banque internationale HSBC le risque de violer les sanctions américaines contre Téhéran, soutiennent les procureurs américains pour avoir menti à la branche hongkongaise de la banque britannique HSBC au sujet d’éventuelles transactions avec l’Iran en violation de sanctions commerciales.

Le gouvernement chinois a dénoncé l’arrestation dans le cadre des efforts américains visant à entraver son développement technologique et a exigé la libération immédiate de Meng Whanzou.

– Avec The Associated Press