Un tronçon de la route 139 portera le nom de Jean Lapierre

GRANBY, Qc — Un tronçon de 8 kilomètres de la route 139, entre l’autoroute 10, à Saint-Alphonse-de-Granby, et la route 112, à Granby, portera dorénavant le nom de l’ex-député fédéral de Shefford et chroniqueur, Jean Lapierre, décédé en 2016.

C’est le ministre des Transports du Québec et ministre responsable de la région de l’Estrie, François Bonnardel, qui en a fait l’annonce lundi après-midi, à Granby, en présence des membres de la famille de M. Lapierre, dont ses enfants, Marie-Anne et Jean-Michel, et de plusieurs dignitaires de la région que la désignation commémorative s’est déroulée.

«C’est une grande fierté pour moi d’annoncer la nouvelle dénomination de la route 139 pour immortaliser la mémoire de Jean Lapierre. Durant les nombreuses années qu’il a consacrées à la scène politique, il a su démontrer son engagement profond à servir les intérêts de la collectivité. Donner son nom à une route stratégique de la région me tient personnellement à cœur, afin de saluer la place marquante qu’il a tenue dans l’histoire, tant régionale que nationale», a déclaré François Bonnardel.

«Lorsque notre père a quitté ses Îles natales, il est arrivé à Granby pour y étudier et a tout de suite adopté le coin et ses gens. Il adorait les Cantons-de-l’Est; il y passait ses étés et prévoyait y passer ses vieux jours. Que son souvenir demeure vivant dans une région où il a été aussi heureux est un immense privilège», ont pour leur part avancé Marie-Anne et Jean-Michel Lapierre.

Jean Lapierre, décédé tragiquement le 29 mars 2016 dans un écrasement d’avion, à l’âge de 59 ans, a notamment été député fédéral dans la circonscription de Shefford, de 1979 à 1992, et ministre des Transports du Canada, de 2004 à 2006. M. Lapierre a également été chroniqueur.

Un hommage bien mérité, disent des maires

Présent à l’événement, le maire de Granby, Pascal Bonin, a également tenu à rendre un hommage à Jean Lapierre. «Pour moi, donner son nom à la route 139, la route Jean-Lapierre, une voie où tant de Granbyennes et de Granbyens ont écouté ses chroniques à la radio, est tout simplement faire honneur à sa carrière médiatique», a indiqué M. Bonin.

Rappelons qu’au printemps dernier, la Ville de Granby avait d’ailleurs retenu la firme BC2 Groupe Conseil, en collaboration avec CIMA Plus et Atomic 3, afin d’aménager la future place citoyenne Jean-Lapierre près du centre Notre-Dame. L’endroit mettra entre autres en vedette des passerelles et une biodiversité dans un contexte urbain. Il est prévu que les aménagements soient réalisés au printemps 2021.

«La municipalité de Saint-Alphonse-de-Granby est heureuse de se joindre à la Ville de Granby pour rendre hommage à un grand homme qui s’est dévoué corps et âme pour la Haute-Yamaska et Granby. Jean Lapierre a toujours été un homme d’actualité, son départ laisse un trou béant dans la société. C’est un grand honneur pour nous que cette parcelle de route soit son emblème», a enfin soutenu Marcel Gaudreau, maire de Saint-Alphonse-de-Granby

Deux panneaux portant le nouveau nom seront aussi installés dans les deux directions de la route 139. Les panneaux de signalisation sur l’autoroute 10, à la hauteur de la sortie 68, seront également modifiés.

Texte de l’Initiative de journalisme local