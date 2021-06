Un tueur de la mafia s’excuse, les Italiens dénoncent sa libération

ROME — La libération de prison d’un des mafiosi repentis les plus connus d’Italie a provoqué une nouvelle indignation jeudi, même après la diffusion d’une ancienne entrevue dans laquelle il s’excuse à ses victimes du rôle qu’il a joué dans cette «usine de la mort».

L’homme de 64 ans, Giovanni Brusca, a été relâché cette semaine après avoir purgé 25 ans d’une peine de prison à vie pour certains des crimes les plus horribles jamais perpétrés par la Cosa Nostra. Ceux-ci incluent l’assassinat, en 1992, du principal procureur antimafia d’Italie et, en 1996, l’enlèvement, la torture et le meurtre du fils de 11 ans d’un ancien mafioso qui collaborait avec la police. L’enfant a été étranglé, puis son corps a été dissous dans de l’acide pour empêcher sa famille de l’enterrer.

Brusca aurait admis sa participation à quelque 150 meurtres, à l’époque où il était le lieutenant du «parrain des parrains», Salvatore «Toto» Riina, qui est mort en prison en 2017.

Compte tenu de la gravité de ses crimes, la libération anticipée de Brusca a indigné de nombreux Italiens et les appels à la réforme des lois qui accordent une certaine clémence aux mafiosi qui acceptent de collaborer avec la police se multiplient. Mais d’autres, comme la soeur du procureur tué par Brusca, estiment que ces lois sont nécessaires pour inciter les criminels à parler.

Le quotidien italien Corriere della Sera a diffusé des extraits apparemment inédits d’une entrevue réalisée en prison avec Brusca par le cinéaste français Mosco Levi Boucault le 10 janvier 2016 et dans laquelle il s’excuse pour ses crimes.

La tête recouverte, portant des lunettes sombres et des gants pour se camoufler, Brusca explique avoir accepté d’accorder cette entrevue pour «demander pardon aux proches des victimes à qui j’ai causé tant de douleur et de tristesse».

Brusca dit que sa famille a payé le prix de sa décision de collaborer, mais qu’il s’agissait de la bonne chose à faire d’un point de vue moral, légal et humain.

«Ça me permet de mettre un point final à tout ça. La Cosa Nostra est une chaîne de mort, une usine de mort. Rien de plus, rien de moins», a-t-il dit.

L’entrevue et la libération de Brusca ont rouvert de vieilles plaies pour les familles des victimes de la mafia, qui lui reprochent de ne pas avoir vraiment tout dit au sujet des meurtres.

Claudio Fava, un politicien sicilien dont le père a été assassiné par la Cosa Nostra en 1984, a expliqué que la libération de Brusca n’est pas le principal irritant, puisque la loi le permet.

«Mais ce qui n’est pas normal c’est qu’après 30 ans, la vérité au sujet des massacres est toujours l’otage de la réticence, de la peur et des mensonges», a-t-il écrit sur Facebook.

On ne sait pas exactement pourquoi les excuses de Brusca n’avaient pas encore été rendues publiques. Le film de M. Levi Boucault, «Corleone», a été lancé en 2019.